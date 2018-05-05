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Fatalidade

Homem morre após tentar fazer selfie com urso ferido na Índia

Os demais ocupantes do veículo tentaram desencorajá-lo da ideia, mas Bhatara decidiu chegar perto do urso, perto de uma floresta

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 22:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 22:12
Homem tenta tirar selfie com urso Crédito: Reprodução/YouTube
Um homem foi morto por um urso depois de se aproximar do animal para tirar uma selfie, em Odisha, na Índia. Segundo o site do jornal local "Hindustan Times", que confirmou a ocorrência com agentes do departamento de proteção ambiental, Prabhu Bhatara voltava de um casamento com acompanhantes quando viu o urso ferido, parou o carro e decidiu se fotografar próximo ao bicho.
Os demais ocupantes do veículo tentaram desencorajá-lo da ideia, mas Bhatara decidiu chegar perto do urso, perto de uma floresta. O animal atacou o homem, que "morreu no local", contou o guarda florestal Dhanurjaya Mohapatra ao "Hindustan Times".
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem em luta contra o urso. As imagens são fortes. Bhatara tenta se defender e se desvencilhar com os braços. Os acompanhantes gritam por socorro. Um deles tenta atirar um objeto no animal, mas não consegue afastá-lo. O jornal destaca que o homem morreu na noite de quarta-feira e que as autoridades confirmaram o incidente nesta quinta-feira (3).
O homem seria taxista e teria interrompido o translado de convidados de um casamento para bater a foto. Quando os agentes chegaram ao local, Bhatara estava morto. Não há informações sobre o que houve com o bicho, segundo a mídia local.
Segundo o "Hindustan", outras duas pessoas morreram enquanto tentavam tirar selfies com animais selvagens em Odisha, no último ano.

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