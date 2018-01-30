Homem morre após ser puxado por aparelho de ressonância magnética

Rajesh Maru morreu após ter sido sugado pelo aparelho Crédito: Reprodução

Um homem, de 32 anos, morreu, neste sábado (27), após ser sugado por um aparelho de ressonância magnética num hospital em Mumbai, na Índia. O homem, identificado pela imprensa local como Rajesh Maruti, estava acompanhando a sogra da irmã no hospital municipal BYL Nair, quando ficou preso na máquina do exame enquanto segurava um tanque de oxigênio. Três pessoas foram presas após o incidente, incluindo um médico.

"A força magnética sugou-o para dentro da máquina. Não temos certeza de como ele chegou tão perto. Uma investigação está em andamento", disse Ramesh Bharmal, médico do BYL Nair.

Segundo funcionários, o botão do tanque de oxigêncio se abriu quando Maru foi sugado para dentro da máquina de ressonância, fazendo com que o oxigênio vazasse. A família da vítima alegou que Maru estava segurando o tanque de oxigênio para a sogrea da irmã, que estava com o exame marcado.

Um funcionário teria pedido que Maru entrasse na sala de exame com o tanque, segundo informou a rede de TV local "NDTV". Ainda de acordo com a família da vítima, o funcionário teria dito que a máquina estava desligada.

"Assim que Rajesh entrou com o cilindro, percebeu-se que a máquina da ressonância estava ligada. Foi por causa da falta de cuidado de funcionários do hospital que Rajesh morreu.", disse Harish Solanki, um parente de Maru.