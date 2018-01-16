Homem leva boneco de Godzilla em todas as suas viagens

O artista norte-americano Kieran Murray insere um boneco do personagem Godzilla em fotos de viagens que ele faz pelo mundo Crédito: Reprodução/Instagram

O artista norte-americano Kieran Murray encontrou uma forma criativa de incrementar as fotos das viagens que fez pelo mundo: coloca um Godzilla, o famoso personagem dos filmes de monstros japoneses, nelas.

Apelidado de Ryan, o boneco foi adquirido por US$ 8 (cerca de R$ 25) em uma loja de quadrinhos de Chicago e desde então Kieran o leva para cima e para baixo em suas viagens. Na verdade, Ryan tem apenas 15 centímetros de altura. Com ajuda do Photoshop, o artista faz o boneco parecer bem maior.

Viajar sozinho é ótimo, mas é frustrante ter que pedir para estranhos tirarem fotos suas e ver que normalmente elas ficam fora de foco ou mal enquadradas. Por isso achei mais fácil tirar fotos do boneco na frente dos cartões-postais, escreveu Kieran no Behance, onde mantém seu portfólio.