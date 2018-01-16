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Criatividade é tudo!

Homem leva boneco de Godzilla em todas as suas viagens

Kieran Murray faz fotos de Ryan em situações inusitadas em cartões-postais das cidades que visita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 15:09

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 15:09

O artista norte-americano Kieran Murray insere um boneco do personagem Godzilla em fotos de viagens que ele faz pelo mundo Crédito: Reprodução/Instagram
O artista norte-americano Kieran Murray encontrou uma forma criativa de incrementar as fotos das viagens que fez pelo mundo: coloca um Godzilla, o famoso personagem dos filmes de monstros japoneses, nelas.
Apelidado de Ryan, o boneco foi adquirido por US$ 8 (cerca de R$ 25) em uma loja de quadrinhos de Chicago e desde então Kieran o leva para cima e para baixo em suas viagens. Na verdade, Ryan tem apenas 15 centímetros de altura. Com ajuda do Photoshop, o artista faz o boneco parecer bem maior.
Viajar sozinho é ótimo, mas é frustrante ter que pedir para estranhos tirarem fotos suas e ver que normalmente elas ficam fora de foco ou mal enquadradas. Por isso achei mais fácil tirar fotos do boneco na frente dos cartões-postais, escreveu Kieran no Behance, onde mantém seu portfólio.
Desde então isso evoluiu de forma natural para o personagem Ryan como uma forma de desenvolver minhas habilidades de edição de fotos no Photoshop, continuou.

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