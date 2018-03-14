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Red Bull

Homem grava vídeo após encontrar rato morto dentro de energético

Josh Henley consumiu apenas metade da bebida e deixou a lata aberta dentro de seu carro, mas acredita que o animal já estava dentro antes de abri-la

Publicado em 14 de Março de 2018 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 18:54
Animal morto estava dentro da lata da bebida energética Crédito: Pixabay | @noelsch
Um homem no estado do Arkansas, nos Estados Unidos, encontrou um rato morto dentro de uma lata de Red Bull. Ele gravou um vídeo abrindo a lata e compartilhou em suas redes sociais.
Josh Henley comprou a bebida na noite desse domingo (11). Ele afirma que bebeu apenas metade do conteúdo e deixou a lata aberta em seu carro. No dia seguinte, ao esvaziar a lata, sentiu algo pesado dentro dela. Foi assim que descobriu o animal morto.
"Confiram dentro dos seus Red Bulls antes de beber. Aparentemente pode haver ratos nele", disse Josh no vídeo que compartilhou no Facebook e que mostra ele abrindo a lata com uma faca. Ele contou que gravou o vídeo porque, caso contrário, as pessoas não acreditariam na história.
"Eu bebo Red Bull o tempo todo e acho que não vou mais fazer isso", falou. Ele acredita que o animal não entrou na lata depois que já estava aberta porque não encontrou outros sinais dele em seu carro.
A equipe de comunicação da Red Bull disse ao jornal Metro que é "inconcebível que uma partícula, quem dirá um rato, possa passar pelos processos modernos de produção de bebidas".
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