Homem fica 'preso' em piscina durante terremoto em Taiwan; veja vídeo

Um vídeo impressionante mostra um homem dentro de uma piscina no momento em que um terremoto de magnitude 7.2 atingia Taiwan , na Ásia. A imagem viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (3). O flagrante foi feito na cobertura de um hotel localizado em Taipei, capital do país.

Segundo a SET News, o homem do vídeo seria um turista que nadava na piscina do hotel Regent Taipei pela manhã quando os tremores começaram. Um amigo do turista filmou o momento em que a água da piscina começa a balançar de um lado para o outro. Veja vídeo acima.

Apesar do susto, uma equipe do hotel foi instruída a retirar os hóspedes pelas escadas em caso de emergência e nenhum hóspede ou funcionário ficou ferido durante os terremotos. A piscina onde o turista ficou preso foi fechada e a situação está sendo monitorada. Além da piscina, o hotel Regent Taipei afirmou que alguns pratos dos restaurantes foram quebrados.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver outros momentos surpreendentes flagrados durante o terremoto, como a reação de uma apresentadora de um jornal local que estava ao vivo durante os tremores.

Os vídeos que chegam de Taiwan são impressionantes, nesse vídeo o alerta de terremoto do sistema de alerta de Taiwan chega e depois de 10s o estúdio de TV começa a balançar e a apresentadora se mantém firme ali. Terremotos não são previstos mas os sistemas atuais conseguem… pic.twitter.com/6n1d0cmjxT — Sacani (Space Today) - AKA Gordão Foguetes (@SpaceToday1) April 3, 2024

TERREMOTO MAIS FORTE EM 25 ANOS

O diretor do Centro de Sismologia de Taipei, Wu Chien Fu, afirmou que o abalo que atingiu Taiwan nesta semana é o mais forte desde o terremoto de 1999 — que teve magnitude 7,6 e 2.400 pessoas morreram. Segundo Wu Chien Fu, o terremoto aconteceu próximo à superfície da terra e foi sentido em toda a ilha.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que outros terremotos secundários foram sentidos, um deles de magnitude 6,4, porém menos profundo que o primeiro. O USGS afirma que o terremoto teve como magnitude 7,4 e o epicentro 18 km ao sul de Hualien.