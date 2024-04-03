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Impressionante

Homem fica 'preso' em piscina durante terremoto em Taiwan; veja vídeo

Turista estava na piscina de um hotel durante os tremores causados pelo terremoto que atingiu o país nesta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2024 às 11:23

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 11:23

Um vídeo impressionante mostra um homem dentro de uma piscina no momento em que um terremoto de magnitude 7.2 atingia Taiwan, na Ásia. A imagem viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (3). O flagrante foi feito na cobertura de um hotel localizado em Taipei, capital do país.
Segundo a SET News, o homem do vídeo seria um turista que nadava na piscina do hotel Regent Taipei pela manhã quando os tremores começaram. Um amigo do turista filmou o momento em que a água da piscina começa a balançar de um lado para o outro. Veja vídeo acima.
Apesar do susto, uma equipe do hotel foi instruída a retirar os hóspedes pelas escadas em caso de emergência e nenhum hóspede ou funcionário ficou ferido durante os terremotos. A piscina onde o turista ficou preso foi fechada e a situação está sendo monitorada. Além da piscina, o hotel Regent Taipei afirmou que alguns pratos dos restaurantes foram quebrados.
Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver outros momentos surpreendentes flagrados durante o terremoto, como a reação de uma apresentadora de um jornal local que estava ao vivo durante os tremores.

TERREMOTO MAIS FORTE EM 25 ANOS

O diretor do Centro de Sismologia de Taipei, Wu Chien Fu, afirmou que o abalo que atingiu Taiwan nesta semana é o mais forte desde o terremoto de 1999 — que teve magnitude 7,6 e 2.400 pessoas morreram. Segundo Wu Chien Fu, o terremoto aconteceu próximo à superfície da terra e foi sentido em toda a ilha.
O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que outros terremotos secundários foram sentidos, um deles de magnitude 6,4, porém menos profundo que o primeiro. O USGS afirma que o terremoto teve como magnitude 7,4 e o epicentro 18 km ao sul de Hualien.
Por conta dos tremores, escolas foram fechadas e abrigos foram disponibilizados para a população. Pelo menos 87 mil pessoas ficaram sem energia e quedas no sinal de internet foram registradas, o metrô foi temporariamente suspenso em toda região metropolitana. Até o momento, nove mortes foram confirmadas no país. Governo teme que outras estruturas sejam atingidas e não suportem mais abalos com terremotos secundários mais fracos.

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