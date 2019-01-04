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Polícia investiga estupro

Há 14 anos em coma, paciente dá à luz uma criança nos EUA

De acordo com os funcionários, ela necessitava de atendimento 24 horas por dia; polícia investiga estupro

Publicado em 

04 jan 2019 às 19:17

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 19:17

Paciente em coma foi estuprada em clínica nos EUA Crédito: Reprodução/CBS
Uma paciente internada em coma há 14 anos numa unidade de saúde na cidade de Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos, deu à luz a uma criança no dia 29 de dezembro. A polícia local trata o caso como estupro e abriu uma investigação. O acontecimento pegou de surpresa os funcionários da clínica Hacienda HealthCare, para onde a mulher foi levada depois de quase morrer afogada, segundo informações da emissora "KPHO", afiliada à "CBS".
"Nenhum dos funcionários estava ciente de que ela estava grávida até que o momento em que ela deu à luz", disse uma pessoa próxima do caso que preferiu não se identificar. "Pelo que me disseram, ela estava gemendo. E eles não sabiam o que havia de errado com ela. Havia uma enfermeira que estava lá, e pelo que eu ouvi foi ela que trabalhou no parto".
O Departamento de Saúde do Arizona afirmou que está "trabalhando ativamente com a aplicação da lei em sua investigação".
De acordo com os funcionários, a paciente necessitava de atendimento 24 horas por dia.Por estar em coma, a mulher não tinha qualquer chance de se defender. Eles disseram ainda que muitas pessoas tinham acesso ao quarto dela.
Diante do crime, a clínica realizou exames nos outros pacientes e verificou as medidas de segurança implementadas do local.

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