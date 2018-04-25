Guru indiano é declarado culpado por estupro de seguidora de 16 anos

O guru espiritual indiano Asaram Bapu Crédito: Reprodução/Twitter

O guru espiritual indiano Asaram Bapu, de 77 anos, que se autoproclama um "semideus" foi declarado culpado, nesta quarta-feira, pelo de estupro de uma seguidora de 16 anos em 2016, no Rajastão, no Oeste da Índia, segundo informações de um advogado que acompanha o caso e da mídia local. Na época, ele teria alegado ter intenção de libertá-la de espíritos malignos. O tribunal ainda não anunciou a pena.

 Foi condenado por estupro (...) e será condenado a um mínimo de 10 anos de prisão  disse à "AFP" Utsav Bains, um advogado para a família da vítima, que embora não tenha comparecido à audiência, foi informada da decisão diretamente por seus colegas presentes na sala.

Entre os seguidores de Asaram Bapu estão ex-primeiros ministros e presidentes indianos. Condenações de personalidades político-espirituais são muito sensíveis na Índia, onde milhões de pessoas as seguem com grande devoção, o que fez com que o país se preparasse para episódios de violência. Como precaução, as autoridades colocaram várias regiões do país em alerta e desdobraram milhares de policiais por medo de brigas pelos seguidores de Asaram.

Apelidado de "Babuji", Asaram sempre negou ter estuprado a adolescente e denunciou os processos como uma conspiração política. O guru prega aos seus discípulos a renúncia dos desejos sexuais.

Mas este não é o único caso em que está envolvido. O guru também é acusado de outro estupro e envolvimento no assassinato de dois estudantes. Pelo menos dois de seus ex-colaboradores, que se voltaram contra ele e se tornaram testemunhas-chave nessas investigações, foram mortos em 2014 e 2015. Apesar disso, seus sermões atraíram multidões enormes e ele ainda mantém uma importante base de discípulos no Oeste da Índia. Sua organização é avaliada em centenas de milhões de dólares.

Em 2013, disse que uma vítima de estupro coletivo que foi morta após o crime teve tanta culpa pelo que aconteceu quanto seus agressores. Na época, uma estudante de 23 anos estava em um ônibus quando foi atacada e depois não resistiu aos ferimentos em um hospital da região. Para Asaram Bapu, a jovem deveria ter sido mais gentil. Os comentários geraram revolta entre políticos e internautas.

"Apenas cinco ou seis pessoas não são réus. A vítima é tão culpada quanto os seus estupradores. Ela deveria ter chamado os agressores de irmãos e ter implorado para que eles parassem. Isto teria salvado a sua dignidade e a sua vida. Uma mão pode aplaudir? Acho que não", disse Bapu, de acordo com a imprensa indiana.

Como Asaram, outros poderosos gurus indianos estão envolvidos em escândalos que misturam espiritualidade, dinheiro e poder. O último caso por estupro de outro guru eminente envolveu Gurmeet Ram Rahim Singh, que provocou revolta entre grupos de fiéis que deixou 38 mortos.