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Ajuda humanitária

Guaidó inicia caravana até fronteira com a Colômbia

O objetivo da caravana, que percorrerá 900 km, é receber a ajuda humanitária enviada ao país caribenho

Publicado em 

21 fev 2019 às 21:18

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 21:18

Juan Guaidó Crédito: Reprodução/Instagram
O líder opositor Juan Guaidó, reconhecido pela coalizão integrada pelo Brasil como presidente interino da Venezuela, iniciou nesta quinta-feira (21) uma caravana em direção à fronteira do país com a Colômbia.
O objetivo da caravana, que percorrerá 900 km, é receber a ajuda humanitária enviada ao país caribenho.
Segundo Guaidó, brigadas de voluntários irão buscar a ajuda em vários pontos dos estados de Táchira e Bolívia, no sul.
Em alguns trechos da fronteira, houve confronto entre simpatizantes de Guaidó e as forças de segurança do governo do ditador Nicolás Maduro, que ordenou nesta quinta o fechamento da fronteira terrestre com o Brasil e disse que estuda fazer o mesmo com a Colômbia.
Partiram também do leste de Caracas ônibus com um grupo de deputados da Assembleia Nacional, de maioria opositora. Os parlamentares afirmam que o grupo tem um plano alternativo caso não consiga permissão de seguir adiante.

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