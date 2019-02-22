Guaidó inicia caravana até fronteira com a Colômbia

O objetivo da caravana, que percorrerá 900 km, é receber a ajuda humanitária enviada ao país caribenho.

Segundo Guaidó, brigadas de voluntários irão buscar a ajuda em vários pontos dos estados de Táchira e Bolívia, no sul.

Partiram também do leste de Caracas ônibus com um grupo de deputados da Assembleia Nacional, de maioria opositora. Os parlamentares afirmam que o grupo tem um plano alternativo caso não consiga permissão de seguir adiante.