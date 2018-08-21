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Rastreamento ilegal

Google é processado por monitorar usuários de celular ilegalmente

Ação na Justiça alega que rastreamento é feito independentemente de configuração de privacidade

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 21:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 21:32
Google Crédito: Reprodução/Pixabay
O Google está sendo acusado em um processo de monitorar ilegalmente os movimentos de milhões de usuários de celulares iPhone e de dispositivos com o sistema operacional Android mesmo quando eles ajustam as configurações de privacidade dos aparelhos para evitar que isso aconteça.
Segundo a ação encaminhada no fim da sexta-feira (17), o Google assegura falsamente às pessoas que elas não serão rastreadas se desligarem o recurso histórico de localização dos celulares e, em vez disso, viola a privacidade ao monitorar e armazenar os movimentos dos usuários.
A afirmação do Google de que o usuário pode desligar o histórico de localização a qualquer momento simplesmente não é verdade, afirma o processo encaminhado em um tribunal federal de São Francisco.
A ação foi aberta por Napoleon Patacsil, de San Diego, que busca status de processo coletivo em nome dos usuários do Android e de aparelhos da Apple nos Estados Unidos que desligaram o recurso de histórico de localização.
Ele está buscando reparação de danos não especificados por violação intencional das leis de privacidade do Estado norte-americano da Califórnia e intromissão nos assuntos pessoais dos usuários.
O suposto monitoramento do Google foi descrito em uma matéria da Associated Press publicada em 13 de agosto, que afirma que o assunto foi confirmado por pesquisadores de ciência da computação da Universidade de Princeton.
O Google não comentou o assunto nesta segunda-feira (20). Michael Sobol, advogado no escritório Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, que representa Patacsil, não retornou pedidos de comentários.
Patacsil alegou que o Google ilegalmente monitorou seus passos por meio de seu celular Android e depois fez o mesmo no iPhone, depois que ele fez download de alguns aplicativos da empresa.
A seção de ajuda do site do Google agora afirma que desligar o histórico de localização não afeta outros serviços de localização em celulares e que alguns dados de localização podem ser armazenados por meio de outros serviços, como busca e mapas.

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