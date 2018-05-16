George e Charlotte serão pajem e dama de honra no casamento real

O Palácio de Kensington confirmou que o príncipe George e a princesa Charlotte farão parte do casamento do tio, príncipe Harry, como pajem e dama de honra. O herdeiro do trono britânico sobe ao altar no próximo sábado, na Capela de Saint George, para se unir à atriz americana Meghan Markle, de quem está noivo desde novembro.
O papel de destaque dos sobrinhos do noivo era especulado pela mídia internacional desde o início dos preparativos do casamento real, mas só foi confirmado nesta quarta-feira. O pai das crianças, príncipe William, foi escolhido pelo irmão como padrinho. Já o irmão mais novo de George e Charlotte, o príncipe Louis, nascido em abril, não deve ir à cerimônia.
Charlotte, de 3 anos, entrará na capela do Castelo de Windsor ao lado das afilhadas de Meghan Markle Remi Litt, de 6, e Rylan Litt, de 7 das afilhadas do príncipe Harry Florence van Cutsem, de 3, e Zalie Warren, de 2. A pequena Ivy Mulroney, de 4 anos, filha da grande amiga da noiva Jessica Mulroney, completa a lista de daminhas.
Já George, de 4 anos, estará acompanhado do afilhado do príncipe Harry, Jasper Dyer, de 6, e dos filhos de Jessica Mulroney, Brian e John Mulroney, ambos com 7 anos.