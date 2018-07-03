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Sensação

Gato preguiçoso faz sucesso no Google Street View

Imagem faz parte das fotos disponíveis para quem busca pelo Largo di Torre Argentina em Roma, na Itália

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 13:16
Gato acabou virando atração para quem procura imagens do Largo di Torre Argentina, em Roma, no Google Street View Crédito: Google Street View/Roundel Arts Photography
Não é de hoje que as imagens do Google Street View, sistema do Google Maps que disponibiliza vistas panorâmicas de localizações, causam reações bem humoradas nos internautas. Dessa vez, a foto que tem causado sensação é a de um gato preguiçoso em Roma, na Itália.
O felino estava curtindo seu descanso no Largo di Torre Argentina - uma praça na zona do Campo de Marte, região repleta de ruínas de tempos e do Teatro de Pompeu. A foto, de autoria da Roundel Arts Photography, foi tirada em abril de 2017 e já foi atualizada. No entanto, ainda pode ser vista graças ao sistema de arquivamento das imagens.
Outras opções de imagens ainda mostram mais gatos na mesma região. Isso porque a praça é conhecida por ser uma espécie de santuário de felinos, com vários residentes passando seus dias por ali.
O Largo di Torre Argentina, em Roma, é conhecido por abrigar diversos gatos Crédito: Google Street View/Juan González Hijón

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