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Falta de pálpebras

Gata com problema de visão usa óculos de sol especial para passear

Animal nasceu sem as pálpebras e precisou passar por três cirurgias

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 12:51
Gata Bagel precisa de óculos de sol para sair de casa pois nasceu sem as pálpebras Crédito: Divulgação/Instagram
Logo que nasceu, nos Estados Unidos, a gatinha Bagel chamou atenção pela falta de pálpebras. Por isso, durante o primeiro ano de vida, o animal precisou passar por três cirurgias. Além disso, ela é alérgica a inúmeras substâncias e não consegue regular a temperatura do próprio corpo.
Mesmo com tantas dificuldades, Bagel cresceu e tornou-se uma gatinha carinhosa e sedenta por aventuras, contou a tutora da gatinha, Karen McGill, ao site The Dodo. Segundo ela, como os olhos do animal são muito sensíveis, precisam ser lubrificados com colírio duas vezes ao dia e observados constantemente para evitar qualquer infecção.
A gata Bagel precisou passar por três cirurgias no seu primeiro ano de vida por ter nascido sem as pálpebras Crédito: Divulgação/Instagram
Por conta do problema, sair de casa era quase impossível para Bagel. Porém, Kate providenciou óculos de sol especiais para que ela use enquanto está passeando - o que não apenas a deixa protegida como também muito estilosa. "As pessoas costumam rir quando veem ela com os óculos".
Apesar dos problemas de saúde, a gatinha não parece sentir que é diferente e gosta de fazer tudo com sua tutora - desde passear de barco até andar de metrô. "Ela adora pessoas de todas as idades e recebe muito carinho de todos", disse Karen.
A tutora de Bagel, Karen McGill, precisa pingar colírio duas vezes ao dia nos olhos da gatinha Crédito: Divulgação/Instagram

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