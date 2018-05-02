Gata com problema de visão usa óculos de sol especial para passear

Gata Bagel precisa de óculos de sol para sair de casa pois nasceu sem as pálpebras Crédito: Divulgação/Instagram

Logo que nasceu, nos Estados Unidos, a gatinha Bagel chamou atenção pela falta de pálpebras. Por isso, durante o primeiro ano de vida, o animal precisou passar por três cirurgias. Além disso, ela é alérgica a inúmeras substâncias e não consegue regular a temperatura do próprio corpo.

Mesmo com tantas dificuldades, Bagel cresceu e tornou-se uma gatinha carinhosa e sedenta por aventuras, contou a tutora da gatinha, Karen McGill, ao site The Dodo. Segundo ela, como os olhos do animal são muito sensíveis, precisam ser lubrificados com colírio duas vezes ao dia e observados constantemente para evitar qualquer infecção.

A gata Bagel precisou passar por três cirurgias no seu primeiro ano de vida por ter nascido sem as pálpebras Crédito: Divulgação/Instagram

Por conta do problema, sair de casa era quase impossível para Bagel. Porém, Kate providenciou óculos de sol especiais para que ela use enquanto está passeando - o que não apenas a deixa protegida como também muito estilosa. "As pessoas costumam rir quando veem ela com os óculos".

Apesar dos problemas de saúde, a gatinha não parece sentir que é diferente e gosta de fazer tudo com sua tutora - desde passear de barco até andar de metrô. "Ela adora pessoas de todas as idades e recebe muito carinho de todos", disse Karen.