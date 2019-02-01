Home
Frio deixa 12 mortos e bate recorde negativo em Chicago

O clima adverso teria provocado mortes ao longo do país, entre elas a de um homem que desmaiou após retirar neve e congelou na garagem de sua casa, em Milwaukee, no estado de Wisconsin