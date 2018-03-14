Frases marcantes de Stephen Hawking

O físico Stephen Hawking estreia O universo de Stephen Hawking no Discovery Channel Crédito: Divulgação

PREVISÕES

Em um discurso apaixonado em um festival de ciência na Noruega, Stephen Hawking disse que era crucial estabelecer colônias em Marte e na Lua: "Estou convencido de que os seres humanos precisam deixar a Terra. O planeta está se tornando muito pequeno para nós".

CRIADOR DO UNIVERSO

'É necessário um criador para explicar como o universo começou?'. Hawking causou euforia ao defender mais uma vez suas explicações ateístas para o Big Bang, durante palestra nas Ilhas Canárias, em 2014.

AGRESSIVIDADE HUMANA

Em um passeio pelo Museu da Ciência de Londres, em 2015, o britânico declarou: 'A falha humana que eu mais gostaria de corrigir é a agressividade. Ela pode ter sido uma vantagem na época dos homens das cavernas, para que pudessem obter mais comida, território ou uma parceira, mas, agora, ameaça destruir todos nós"'.

MULHERES

Em entrevista para a "New Scientist", o físico, divorciado duas vezes e pai de três filhos, citou o sexo oposto, quando perguntado sobre o que mais pensava durante o dia: "Mulheres. Elas são um mistério completo".

TESE ACESSÍVEL

"Ao tornar o acesso à minha tese aberto, espero inspirar pessoas ao redor do mundo a olhar para a estrelas e não para os seus pés, para se perguntarem sobre o nosso lugar no Universo e tentarem encontrar sentido no cosmos". Foi o que Hawking disse quando Cambridge liberou o acesso on-line ao seu trabalho de doutorado, em 2017.

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