Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Arranha-céu desaba na Tailândia após terremoto; vídeo
Impacto

Arranha-céu desaba na Tailândia após terremoto; vídeo

De acordo com o jornal americano The New York Times, pelo menos 20 pessoas morreram e 300 ficaram feridas

Publicado em 28 de Março de 2025 às 09:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mar 2025 às 09:54
Um forte terremoto com epicentro em Mianmar , no Sudeste Asiático, atingiu nesta sexta-feira (28) também a vizinha Tailândia, deixando vários mortos. Um prédio em construção desabou na capital tailandesa (veja vídeo acima), Bancoc, assim como edifícios ruíram em cidades birmanesas, com dano maior em Mandalay, segunda maior cidade de Mianmar. O número de mortos ainda é incerto, e novas atualizações aumentam a cifra rapidamente. De acordo com o jornal americano The New York Times, um médico do Hospital Geral de Mandalay afirmou que pelo menos 20 pessoas morreram e 300 ficaram feridas.
Já na Tailândia, o terremoto matou ao menos três pessoas, de acordo com o governador da capital, Chadchart Sittipunt -segundo o Instituto Nacional de Medicina de Emergência do país, uma estava no arranha-céu que desabou e onde dezenas de trabalhadores foram resgatados. A cidade foi declarada uma "área de emergência" pelo primeiro-ministro Paetongtarn Shinawatra, que pediu aos moradores que esvaziassem edifícios altos.

Veja Também

Forte terremoto de magnitude 7,7 atinge Mianmar; o que se sabe

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o terremoto teve magnitude de 7,7 e uma profundidade de 10 km e foi seguido por um forte tremor secundário. O epicentro estava a cerca de 17,2 km da cidade de Mandalay, que tem uma população de cerca de 1,5 milhão de pessoas. "Começamos as buscas e estamos percorrendo Rangoon para verificar vítimas e danos. Até agora, ainda não temos informações", disse um funcionário do Departamento de Serviços de Incêndio de Mianmar à Reuters. Rangoon é a maior cidade e a antiga capital de Mianmar ( a atual é Naypyitaw).
Arranha-céu desaba na Tailândia após terremoto
Arranha-céu desaba na Tailândia após terremoto Crédito: Reprodução
Postagens nas redes sociais de Mandalay, a antiga capital real de Mianmar que está no centro de sua região budista, mostram edifícios desmoronados e destroços espalhados pelas ruas da cidade. "Todos nós corremos para fora de casa quando tudo começou a tremer. Vi um prédio de cinco andares desabar diante dos meus olhos. Todos na minha cidade estão na rua e ninguém se atreve a voltar para dentro dos edifícios", disse um morador.
Outra testemunha na cidade, Htet Naing Oo, disse que uma casa de chá desabou com várias pessoas presas dentro. "Não conseguimos entrar", disse ela. "A situação está muito ruim". Uma terceira testemunha disse que uma mesquita na cidade foi gravemente danificada. A agência de notícias chinesa Xinhua informou que fortes tremores foram sentidos na província de Yunnan, no sudoeste, que faz fronteira com Mianmar, mas não houve relatos de vítimas.
Testemunhas contatadas em Rangoon disseram que muitas pessoas correram para fora dos edifícios na cidade, a maior do país. Em Bancoc, moradores disseram que as pessoas correram para as ruas em pânico, muitos deles hóspedes de hotéis em roupões de banho e trajes de banho. Uma torre de escritórios no centro de Bancoc balançou de um lado para o outro por pelo menos dois minutos, com portas e janelas rangendo alto, disseram testemunhas.
Centenas de funcionários saíram pelas escadas de emergência enquanto alguns trabalhadores, chocados e em pânico, congelaram. Gritos altos podiam ser ouvidos enquanto o prédio continuava a balançar.

Veja Também

Há 70 anos, maior terremoto da história do ES assustava os capixabas

O que se sabe sobre alerta de terremoto recebido por celulares em SP e RJ

Grécia fecha escolas e aciona equipe de emergência por risco de grande terremoto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender
Imagem de destaque
Escalador é resgatado por helicóptero após cair em monte no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados