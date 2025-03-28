Arranha-céu desaba na Tailândia após terremoto; vídeo

Um forte terremoto com epicentro em Mianmar , no Sudeste Asiático, atingiu nesta sexta-feira (28) também a vizinha Tailândia, deixando vários mortos. Um prédio em construção desabou na capital tailandesa (veja vídeo acima), Bancoc, assim como edifícios ruíram em cidades birmanesas, com dano maior em Mandalay, segunda maior cidade de Mianmar. O número de mortos ainda é incerto, e novas atualizações aumentam a cifra rapidamente. De acordo com o jornal americano The New York Times, um médico do Hospital Geral de Mandalay afirmou que pelo menos 20 pessoas morreram e 300 ficaram feridas.

Já na Tailândia, o terremoto matou ao menos três pessoas, de acordo com o governador da capital, Chadchart Sittipunt -segundo o Instituto Nacional de Medicina de Emergência do país, uma estava no arranha-céu que desabou e onde dezenas de trabalhadores foram resgatados. A cidade foi declarada uma "área de emergência" pelo primeiro-ministro Paetongtarn Shinawatra, que pediu aos moradores que esvaziassem edifícios altos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o terremoto teve magnitude de 7,7 e uma profundidade de 10 km e foi seguido por um forte tremor secundário. O epicentro estava a cerca de 17,2 km da cidade de Mandalay, que tem uma população de cerca de 1,5 milhão de pessoas. "Começamos as buscas e estamos percorrendo Rangoon para verificar vítimas e danos. Até agora, ainda não temos informações", disse um funcionário do Departamento de Serviços de Incêndio de Mianmar à Reuters. Rangoon é a maior cidade e a antiga capital de Mianmar ( a atual é Naypyitaw).

Arranha-céu desaba na Tailândia após terremoto Crédito: Reprodução

Postagens nas redes sociais de Mandalay, a antiga capital real de Mianmar que está no centro de sua região budista, mostram edifícios desmoronados e destroços espalhados pelas ruas da cidade. "Todos nós corremos para fora de casa quando tudo começou a tremer. Vi um prédio de cinco andares desabar diante dos meus olhos. Todos na minha cidade estão na rua e ninguém se atreve a voltar para dentro dos edifícios", disse um morador.

Outra testemunha na cidade, Htet Naing Oo, disse que uma casa de chá desabou com várias pessoas presas dentro. "Não conseguimos entrar", disse ela. "A situação está muito ruim". Uma terceira testemunha disse que uma mesquita na cidade foi gravemente danificada. A agência de notícias chinesa Xinhua informou que fortes tremores foram sentidos na província de Yunnan, no sudoeste, que faz fronteira com Mianmar, mas não houve relatos de vítimas.

Testemunhas contatadas em Rangoon disseram que muitas pessoas correram para fora dos edifícios na cidade, a maior do país. Em Bancoc, moradores disseram que as pessoas correram para as ruas em pânico, muitos deles hóspedes de hotéis em roupões de banho e trajes de banho. Uma torre de escritórios no centro de Bancoc balançou de um lado para o outro por pelo menos dois minutos, com portas e janelas rangendo alto, disseram testemunhas.