O que se sabe sobre alerta de terremoto recebido por celulares em SP e RJ

A notificação teria sido enviada por volta das 2h20 da manhã para celulares em São Paulo e no Rio de Janeiro.
O aviso localizava o epicentro do tremor a cerca de 55 km de Ubatuba, no litoral paulista, no mar. Segundo a mensagem, o tremor teria magnitude de até 5,5.
O alerta causou pânico entre alguns usuários, que relataram nas redes sociais terem sido acordados pela notificação no celular.
Por volta das 3h da madrugada, porém, a Defesa Civil de São Paulo publicou um comunicado afirmando que não havia emitido nenhum alerta de terremoto.
"Segundo o Centro de Sismologia da USP não foi registrado nenhum terremoto no Estado de SP nesta madrugada. Não há nenhuma ocorrência relacionada com terremoto em atendimento", afirmou o órgão.
O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), um dos principais órgãos de monitoramento de terremotos no planeta, também não registrou ocorrências.
A BBC Brasil procurou o Google para prestar esclarecimentos sobre o que pode ter acontecido e se houve, de fato, um engano em relação ao alerta de terremoto. A empresa disse apenas que está apurando internamente o ocorrido.
Mas segundo as próprias informações divulgadas pelo Google sobre o sistema de alerta para Androids, todos os smartphones contêm pequenos acelerômetros que podem sentir vibrações, o que indica que um terremoto pode estar ocorrendo.
"Se o telefone detectar algo que ele acha que pode ser um terremoto, ele envia um sinal para o nosso servidor de detecção de terremotos, junto com uma localização aproximada de onde o tremor ocorreu. O servidor então combina informações de vários telefones para descobrir se um terremoto está acontecendo", diz a empresa em seu site.
Ainda segundo o Google, existem dois tipos de alerta para notificar os usuários sobre um terremoto, ambos enviados apenas para terremotos de magnitude 4,5 ou maior.
Um deles é menos invasivo e respeita as configurações de volume, não perturbe e notificação dos dispositivos. O outro, para casos mais graves, liga a tela e emite som alto para que os moradores possam tomar medidas para se proteger.
No caso do aviso recebido por moradores em São Paulo e Rio de Janeiro nesta madrugada, a empresa também alertou sobre medidas de segurança que devem ser tomadas caso o fenômeno aconteça, como o uso de sapatos, verificação das saídas de gás e evitar construções danificadas.
'Que susto'
O caso rapidamente virou assunto nas redes sociais, com vários moradores relatando terem ficado assustados com a mensagem.
"Eu amamentando minha bebê na madrugada e recebo esse alerta. Que susto", escreveu uma carioca no X (antigo Twitter).
"São Paulo tá tentando me matar de qualquer jeito, se não foi de calor e nem de inundação agora é de susto por terremoto", escreveu outra pessoa na rede social.