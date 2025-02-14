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O que se sabe sobre alerta de terremoto recebido por celulares em SP e RJ

Usuários de Android em São Paulo e no Rio de Janeiro receberam alerta durante a madrugada. Defesa Civil paulista nega registro de terremoto.

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 08:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 fev 2025 às 08:44
Imagem BBC Brasil
Alerta recebido por usuária de Android em São Paulo Crédito: Thais Carranca
Usuários de smartphones com o sistema operacional Android, do Google, relataram ter recebido um alerta de terremoto supostamente emitido pela Defesa Civil na madrugada desta sexta-feira (14/2).
A notificação teria sido enviada por volta das 2h20 da manhã para celulares em São Paulo e no Rio de Janeiro.
O aviso localizava o epicentro do tremor a cerca de 55 km de Ubatuba, no litoral paulista, no mar. Segundo a mensagem, o tremor teria magnitude de até 5,5.
O alerta causou pânico entre alguns usuários, que relataram nas redes sociais terem sido acordados pela notificação no celular.
Por volta das 3h da madrugada, porém, a Defesa Civil de São Paulo publicou um comunicado afirmando que não havia emitido nenhum alerta de terremoto.
"Segundo o Centro de Sismologia da USP não foi registrado nenhum terremoto no Estado de SP nesta madrugada. Não há nenhuma ocorrência relacionada com terremoto em atendimento", afirmou o órgão.
O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), um dos principais órgãos de monitoramento de terremotos no planeta, também não registrou ocorrências.
Imagem BBC Brasil
Alerta recebido por usuário no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/X
A BBC Brasil procurou o Google para prestar esclarecimentos sobre o que pode ter acontecido e se houve, de fato, um engano em relação ao alerta de terremoto. A empresa disse apenas que está apurando internamente o ocorrido.
Mas segundo as próprias informações divulgadas pelo Google sobre o sistema de alerta para Androids, todos os smartphones contêm pequenos acelerômetros que podem sentir vibrações, o que indica que um terremoto pode estar ocorrendo.
"Se o telefone detectar algo que ele acha que pode ser um terremoto, ele envia um sinal para o nosso servidor de detecção de terremotos, junto com uma localização aproximada de onde o tremor ocorreu. O servidor então combina informações de vários telefones para descobrir se um terremoto está acontecendo", diz a empresa em seu site.
Ainda segundo o Google, existem dois tipos de alerta para notificar os usuários sobre um terremoto, ambos enviados apenas para terremotos de magnitude 4,5 ou maior.
Um deles é menos invasivo e respeita as configurações de volume, não perturbe e notificação dos dispositivos. O outro, para casos mais graves, liga a tela e emite som alto para que os moradores possam tomar medidas para se proteger.
No caso do aviso recebido por moradores em São Paulo e Rio de Janeiro nesta madrugada, a empresa também alertou sobre medidas de segurança que devem ser tomadas caso o fenômeno aconteça, como o uso de sapatos, verificação das saídas de gás e evitar construções danificadas.

'Que susto'

O caso rapidamente virou assunto nas redes sociais, com vários moradores relatando terem ficado assustados com a mensagem.
"Eu amamentando minha bebê na madrugada e recebo esse alerta. Que susto", escreveu uma carioca no X (antigo Twitter).
"São Paulo tá tentando me matar de qualquer jeito, se não foi de calor e nem de inundação agora é de susto por terremoto", escreveu outra pessoa na rede social.

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