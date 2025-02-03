Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Grécia fecha escolas e aciona equipe de emergência por risco de grande terremoto
Estado de atenção

Grécia fecha escolas e aciona equipe de emergência por risco de grande terremoto

Escolas foram fechadas e equipes de emergência enviadas à ilha de Santorini e a outros arquipélagos próximos. Todos são destinos populares entre os turistas

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 08:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2025 às 08:39
Tremor foi na altura das Ilhas Cíclades e em Santorini
Tremor foi na altura das Ilhas Cíclades e em Santorini Crédito: Reprodução/MeteoWeb
Um pico na atividade sísmica em Santorini, uma ilha vulcânica localizada na Grécia, alerta para a possibilidade da região ser atingida por um terremoto potencialmente perigoso. Escolas foram fechadas e equipes de emergência enviadas à ilha e a outros arquipélagos próximos. Todas são destinos populares entre os turistas.
A região foi atingida por mais de 200 terremotos submarinos nos últimos três dias com magnitude variando entre 4,3 e 4,7. Apesar de não estarem relacionados ao vulcão adormecido de Santorini, especialistas afirmam que o padrão de atividade sísmica é motivo de preocupação.
"Essas medidas são de precaução, e as autoridades permanecerão vigilantes", disse o Ministro da Proteção Civil Vasilis Kikilias na noite do domingo, 2, após uma reunião de emergência do governo em Atenas. "Pedimos aos cidadãos que sigam rigorosamente as recomendações de segurança para minimizar os riscos."
Moradores e visitantes foram aconselhados a evitar grandes aglomerações em ambientes fechados, enquanto hotéis foram instruídos a esvaziar as piscinas para diminuir os danos potenciais aos edifícios causados por um terremoto.
A sequência atual de terremotos pode indicar um evento maior iminente."Todos os cenários permanecem abertos", afirma o sismólogo Gerasimos Papadopoulos. "O número de tremores aumentou, as magnitudes subiram e os epicentros se deslocaram para o nordeste. Embora sejam terremotos tectônicos, não vulcânicos, o nível de risco aumentou."
"Somos obrigados a fazer preparativos. Mas estar preparado para algo não significa que isso vai acontecer", pontuou o prefeito de Santorini, Nikos Zorzos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Terremoto Mundo Mapas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados