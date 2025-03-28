Forte terremoto de magnitude 7,7 atinge Mianmar; o que se sabe

Crédito: BBC

Um forte terremoto, de magnitude 7,7, atingiu o centro de Mianmar nesta sexta-feira (28/03), segundo registros do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O epicentro do tremor foi localizado a 16 km a noroeste da cidade de Sagaing, a uma profundidade de 10 km, segundo o USGS.

Os tremores foram sentidos em países vizinhos, como a Tailândia e o sudoeste da China. Videos publicados nas redes sociais mostraram danos a prédios em Bangkok, capital da Tailândia.

Há relatos sobre estradas e ruas danificadas na capital de Mianmar, Naypyidaw.