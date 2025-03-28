Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Forte terremoto de magnitude 7,7 atinge Mianmar; o que se sabe
Mundo

Forte terremoto de magnitude 7,7 atinge Mianmar; o que se sabe

Os tremores foram sentidos em países vizinhos. Videos publicados nas redes sociais mostraram danos a prédios em Bangkok, capital da Tailândia. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

28 mar 2025 às 04:44

Publicado em 28 de Março de 2025 às 04:44

Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC
Um forte terremoto, de magnitude 7,7, atingiu o centro de Mianmar nesta sexta-feira (28/03), segundo registros do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).
O epicentro do tremor foi localizado a 16 km a noroeste da cidade de Sagaing, a uma profundidade de 10 km, segundo o USGS.
Os tremores foram sentidos em países vizinhos, como a Tailândia e o sudoeste da China. Videos publicados nas redes sociais mostraram danos a prédios em Bangkok, capital da Tailândia.
Há relatos sobre estradas e ruas danificadas na capital de Mianmar, Naypyidaw.
Ainda não há informações sobre possíveis vítimas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados