Filho mais velho de Fidel Castro se suicida

O filho mais velho de Fidel Castro, Fidel Castro Diaz-Balart Crédito: Reprodução/Instagram

O primogênito do falecido ex-presidente cubano Fidel Castro, Fidel Castro Díaz-Balart, de 68 anos, morreu nesta quinta-feira em Havana ao cometer suicídio, informou a televisão estatal da ilha.

Castro Días-Balart, o único filho nascido do casamento de Fidel Castro com Mirtha Días-Balart e que na ilha era conhecido popularmente como "Fidelito" estava sob uma estado depressivo profundo há vários meses, segundo a mesma fonte. Outros meio oficiais, como o jornal Granma, confirmaram a notícia:

"O doutor em Ciências Fidel Castro Díaz-Balart, que vinha sendo atendido por um grupo de médicos há vários meses por um estado depressivo profundo, atentou contra sua vida na manhã de hoje, primeiro de fevereiro", comunicou o jornal estatal. Jornalistas locais, como a ativista Yoavni Sánchez, confirmaram a notícia no Twitter.

O falecido, físico nuclear, era assessor científico do Conselho de Estado de Cuba, órgão máximo do governo da ilha, e vice-presidente da Academia de Ciências do país caribenho.

Muito parecido com o pai, inclusive na altura e barba, "Fidelito" foi filho do casamento do líder da revolução cubana com Mirtha Díaz-Balart, sua primeira mulher, da qual se separou após o triunfo de 1959. Mirtha Díaz-Balart mora na Espanha.

Nascido em 1 de setembro de 1949, formado em Física na ex-União Soviética, "Fidelito" ocupou o cargo de Secretário Executivo da Comissão de Assuntos Nucleares de 1983 até 1992.

Em seu primeiro casamento, com Olga Smirnov, teve dois filhos: Fidel Antonio, de 37 anos, doutor em Ciências e Tecnologia nuclear, e Mirta María, de 34, doutora em Matemática.

No enterro do pai foi visto ao lado dos cinco meio-irmãos - Antonio, Angel, Alex, Alexis e Alejandro - que Fidel Castro teve em seu casamento com Dalia Soto del Valle, a viúva oficial.

Outra filha de Fidel Castro, Alina Fernández, mora nos Estados Unidos, de onde criticava as políticas e o governo de seu pai. Alina é filha de uma relação extraconjugal de Fidel com Natalia Revuelta.

Por parte de mãe, "Fidelito" era primo dos políticos republicanos americanos Lincoln e Mario Díaz-Balart, de longa trajetória política anticastrista.

Em suas últimas aparições públicas, "Fidelito" discursou sobre a nanociência, tema que estudava pelo interesse demonstrado na questão pelo governo de seu tio Raúl Castro.