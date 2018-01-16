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Petição

Filho ilegítimo de primo do rei holandês quer ser príncipe

Pai rejeitou a oficialização de qualquer vínculo familiar, apesar de não negar paternidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 12:06

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 12:06

Príncipe Carlos de Bourbon, pai de Hugo Klynstra, que reivindica reconhecimento da realeza holandesa Crédito: Reprodução/Web
A família real holandesa poderá ter um novo membro, já que o filho ilegítimo do príncipe Carlos, primo do rei Guilherme Alexandre da Holanda, quer levar o nome e o título de seu pai, que se opôs nessa segunda-feira ante a maior jurisdição administrativa do país.
Nascido de uma relação anterior ao casamento do príncipe Carlos de Bourbon-Parma, Hugo Klynstra apresentou em março de 2015, aos 18 anos, uma petição oficial para mudar de nome e de status. Ele quer se tornar "Sua Majestade real príncipe Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon-Parma", e estar inscrito no registro de filiação do Alto Conselho da Nobreza, detalhou nesta segunda-feira o jornal De Telegraaf.
Meses após a apresentação do processo, o ministro de Segurança e Justiça holandesa autorizou que o primeiro bisneto da princesa Juliana e do príncipe Bernardo adote o nome e o título de seu pai. O príncipe Carlos "apelou ante o tribunal de primeira instância, que no entanto declarou a apelação (...) infundada", antes de voltar a apelar, desta vez ante o Conselho de Estado, detalhou o porta-voz da jurisdição, Gert-Jan Klapwijk.
 O Conselho de Estado manteve hoje (segunda-feira) uma audiência sobre este caso, a portas fechadas  afirmou ele.
Hugo Klynstra nasceu em 20 de janeiro de 1997, fruto da relação entre o príncipe Carlos e sua amiga de juventude Brigitte Klynstra.O príncipe Carlos, que não negou sua paternidade, rejeitou qualquer vínculo familiar com o menino quando ele nasceu e declarou que se tratava de uma "decisão independente de Brigitte de ser mãe".
Casado desde 2010 com a jornalista Annemarie Gualthérie van Weezel, o príncipe Carlos é pai de três filhos legítimos. O Conselho de Estado emitirá uma decisão em seis semanas.

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