Filho ilegítimo de primo do rei holandês quer ser príncipe

Príncipe Carlos de Bourbon, pai de Hugo Klynstra, que reivindica reconhecimento da realeza holandesa Crédito: Reprodução/Web

A família real holandesa poderá ter um novo membro, já que o filho ilegítimo do príncipe Carlos, primo do rei Guilherme Alexandre da Holanda, quer levar o nome e o título de seu pai, que se opôs nessa segunda-feira ante a maior jurisdição administrativa do país.

Nascido de uma relação anterior ao casamento do príncipe Carlos de Bourbon-Parma, Hugo Klynstra apresentou em março de 2015, aos 18 anos, uma petição oficial para mudar de nome e de status. Ele quer se tornar "Sua Majestade real príncipe Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon-Parma", e estar inscrito no registro de filiação do Alto Conselho da Nobreza, detalhou nesta segunda-feira o jornal De Telegraaf.

Meses após a apresentação do processo, o ministro de Segurança e Justiça holandesa autorizou que o primeiro bisneto da princesa Juliana e do príncipe Bernardo adote o nome e o título de seu pai. O príncipe Carlos "apelou ante o tribunal de primeira instância, que no entanto declarou a apelação (...) infundada", antes de voltar a apelar, desta vez ante o Conselho de Estado, detalhou o porta-voz da jurisdição, Gert-Jan Klapwijk.

 O Conselho de Estado manteve hoje (segunda-feira) uma audiência sobre este caso, a portas fechadas  afirmou ele.

Hugo Klynstra nasceu em 20 de janeiro de 1997, fruto da relação entre o príncipe Carlos e sua amiga de juventude Brigitte Klynstra.O príncipe Carlos, que não negou sua paternidade, rejeitou qualquer vínculo familiar com o menino quando ele nasceu e declarou que se tratava de uma "decisão independente de Brigitte de ser mãe".