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Mundo

Fernanda Torres no tapete vermelho: 'Virar boneco de Olinda é que é consagração'

Filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui' concorre em três categorias do Oscar 2025; veja fotos do tapete vermelho

Publicado em 02 de Março de 2025 às 20:43

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

02 mar 2025 às 20:43
Imagem BBC Brasil
A atriz brasileira foi fotografada no tapete vermelho antes do início da cerimônia do Oscar do famoso Teatro Dolbi Crédito: Getty Images
A brasileira Fernanda Torres, que concorre ao Oscar de Melhor Atriz pela sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, já passou pelo tapete vermelho do famoso Teatro Dolbi, em Los Angeles, nos EUA.
"Acordei hoje angustiada, foi horrível, mas agora estou ótima", disse Torres em entrevista ao canal Globonews.
Questionada sobre a repercussão no Brasil, inclusive no Carnaval, ela comemorou: "Virar boneco de Olinda, isso sim é consagração", disse, com referência ao boneco gigante que a homenageia.
Veja a seguir outras fotos do tapete vermelho da premiação mais importante do cinema.
Imagem BBC Brasil
Fernanda Torres escolheu um vestido todo preto para participar da cerimônia Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Walter Salles, diretor de 'Ainda Estou Aqui', e Fernanda Torres se cumprimentaram no tapete vermelho Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Torres também abraçou sales antes de entrar no teatro Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Ariana Grande, que concorre na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em Crédito: Reuters

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