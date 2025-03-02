Fernanda Torres no tapete vermelho: 'Virar boneco de Olinda é que é consagração'

A atriz brasileira foi fotografada no tapete vermelho antes do início da cerimônia do Oscar do famoso Teatro Dolbi Crédito: Getty Images

A brasileira Fernanda Torres, que concorre ao Oscar de Melhor Atriz pela sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, já passou pelo tapete vermelho do famoso Teatro Dolbi, em Los Angeles, nos EUA.

"Acordei hoje angustiada, foi horrível, mas agora estou ótima", disse Torres em entrevista ao canal Globonews.

Questionada sobre a repercussão no Brasil, inclusive no Carnaval, ela comemorou: "Virar boneco de Olinda, isso sim é consagração", disse, com referência ao boneco gigante que a homenageia.

Veja a seguir outras fotos do tapete vermelho da premiação mais importante do cinema.

Fernanda Torres escolheu um vestido todo preto para participar da cerimônia Crédito: Getty Images

Walter Salles, diretor de 'Ainda Estou Aqui', e Fernanda Torres se cumprimentaram no tapete vermelho Crédito: Getty Images

Torres também abraçou sales antes de entrar no teatro Crédito: Reuters