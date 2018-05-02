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"Dating"

Facebook entra no mercado da paquera on-line

Ferramenta dedicada a encontros promete aproximar pessoas dispostas a paquerar na rede

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 12:48
Depois de uma grave crise no relacionamento, nada como um gesto romântico. Com a promessa de conectar pessoas em relacionamentos reais e de longo prazo, não apenas uma ficadinha, como definiu o fundador da rede, Mark Zuckerberg, o Facebook vai entrar no mercado de relacionamentos on-line. O Dating on Facebook, ferramenta dedicada a encontros, promete aproximar pessoas dispostas a paquerar na rede e deve entrar em operação este ano.
O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, explica mudanças na rede social Crédito: PAUL SAKUMA/ASSOCIATED PRESS/AE
"Muitas pessoas se conhecem na plataforma. Criamos uma função para que pessoas que queiram namorar possam fazer isso, de maneira segura e com privacidade", ressaltou Chris Cox, diretor de Produtos do Facebook.
A iniciativa mostra até onde a rede social está disposta a ir para promover o engajamento após a crise de confiança. A concorrência se assustou com o novo rival, que tem uma base de usuários de mais de 2 bilhões de pessoas. As ações do Match Group, dono de aplicativos como Tinder e OkCupid, caíram até 21%, a maior derrocada em mais de dois anos.
RADAR LIGADO
A maioria dos aplicativos de namoro ganha com a cobrança para acesso a serviços premium. No Facebook, porém, a aposta dos analistas é que o serviço pode dar novo fôlego às receitas com publicidade. Nos EUA, um em cada três casamentos começa on-line, segundo o Facebook.
Apenas usuários que estejam com a antena ligada, ou a função Dating ativa, poderão ver possíveis parceiros na plataforma. As pessoas da sua rede não saberão se a ferramenta está ativa, e os amigos no Facebook não são considerados pares potenciais. A ferramenta permitirá que as pessoas entrem em eventos, como festas e shows, e vejam quem está disponível.

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