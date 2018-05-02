Facebook entra no mercado da paquera on-line

Depois de uma grave crise no relacionamento, nada como um gesto romântico. Com a promessa de conectar pessoas em relacionamentos reais e de longo prazo, não apenas uma ficadinha, como definiu o fundador da rede, Mark Zuckerberg, o Facebook vai entrar no mercado de relacionamentos on-line. O Dating on Facebook, ferramenta dedicada a encontros, promete aproximar pessoas dispostas a paquerar na rede e deve entrar em operação este ano.

O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, explica mudanças na rede social Crédito: PAUL SAKUMA/ASSOCIATED PRESS/AE

"Muitas pessoas se conhecem na plataforma. Criamos uma função para que pessoas que queiram namorar possam fazer isso, de maneira segura e com privacidade", ressaltou Chris Cox, diretor de Produtos do Facebook.

A iniciativa mostra até onde a rede social está disposta a ir para promover o engajamento após a crise de confiança. A concorrência se assustou com o novo rival, que tem uma base de usuários de mais de 2 bilhões de pessoas. As ações do Match Group, dono de aplicativos como Tinder e OkCupid, caíram até 21%, a maior derrocada em mais de dois anos.

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A maioria dos aplicativos de namoro ganha com a cobrança para acesso a serviços premium. No Facebook, porém, a aposta dos analistas é que o serviço pode dar novo fôlego às receitas com publicidade. Nos EUA, um em cada três casamentos começa on-line, segundo o Facebook.