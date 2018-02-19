Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Facebook cria perfil de 'garota robô' para conscientizar jovens
Segurança

Facebook cria perfil de 'garota robô' para conscientizar jovens

Fabi simulará uma adolescente que sofre com o vazamento de um vídeo íntimo na plataforma
Redação de A Gazeta

19 fev 2018 às 18:40

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 18:40

Logotipo do Facebook Crédito: Pixabay | @Simon
O Facebook e a UNICEF anunciaram a plataforma de inteligência artificial Caretas, um robô no Messenger que interagirá com adolescentes a partir de 13 anos de idade sob a forma de uma personagem fictícia chamada Fabi, que simula uma adolescente que sofre com o vazamento de um vídeo íntimo.
A ideia é que o jovem sinta-se no lugar do melhor amigo da personagem, trocando experiências, conselhos e aprendendo a saber como agir com situações de compartilhamento de imagens íntimas sem autorização. Também serão apresentadas às melhores formas de ajudar em situações de violência online, entre elas a ONG SaferNet Brasil.
Recentemente, o Facebook criou uma ferramenta para impedir problemas neste tipo de situação. Quando alguém faz o upload de uma imagem íntima não consentida, tal ato é impedido. Além disso, há a função de reconhecimento facial, que avisa às pessoas quando alguém publica uma foto que pode ser dela.
O sistema Caretas foi testado com 7,4 mil adolescentes entre junho e novembro de 2017, totalizando 1,6 milhões de mensagens. Pouco mais de 40% deles concluiu a experiência. Destes, apenas 39,7% declararam saber o que era sexting e como se proteger da violência online e do cyberbullying antes de participar da experiência. Após a conclusão dos passos, o percentual cresceu para 90,5%.
Para iniciar uma conversa com a personagem Fabi, clique aqui e, em seguida, selecione a opção "enviar mensagem".
O projeto é uma parceria em conjunto com a empresa Sherpas e foi anunciado nesta segunda-feira (19).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados