Explosão em rodovia na Itália deixa mais de 50 feridos

Explosão em estrada na Itália deixa pelo menos um morto e 55 feridos Crédito: ESTADÃO CONTEÚDO

A polícia da Itália afirmou que ao menos 56 pessoas ficaram feridas e parte da ponte desabou após uma explosão em uma rodovia perto do norte da cidade de Bolonha.

A agência de notícias italiana Ansa informou que a explosão foi causada por um acidente envolvendo um caminhão que transportava substâncias inflamáveis, que explodiu com o impacto.

O corpo de bombeiros italiano afirmou em sua conta no Twitter que enviou equipes de resgate e grupos de emergência ao local do acidente.