Explosão em rodovia na Itália deixa mais de 50 feridos

A polícia da Itália afirmou que ao menos 56 pessoas ficaram feridas e parte da ponte desabou após uma explosão em uma rodovia perto do norte da cidade de Bolonha.
A agência de notícias italiana Ansa informou que a explosão foi causada por um acidente envolvendo um caminhão que transportava substâncias inflamáveis, que explodiu com o impacto.
O corpo de bombeiros italiano afirmou em sua conta no Twitter que enviou equipes de resgate e grupos de emergência ao local do acidente.
A emissora italiana Sky TG24 reportou que algumas pessoas ficaram feridas em razão dos cacos de vidro que voaram após janelas de prédios próximos explodirem.