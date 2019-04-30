Exército venezuelano é 3ª maior força da região e foca defesa aérea

O governo de Maduro ainda é apoiado por um grande número de oficiais de alta patente Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo Agência Brasil

As Forças Armadas Nacionais Bolivarianas, esteio da ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela , têm 123 mil homens na ativa, 63 mil deles no Exército, 25,5 mil na Marinha, 11,5 mil na Força Aérea e 23 mil na Guarda Nacional.

Os dados são do IISS (sigla inglesa para Instituto Internacional de Estudos Estratégicos), que elabora anualmente o "Balanço Militar", o principal guia de forças armadas do mundo. Maduro conta com o terceiro maior contingente da América Latina, atrás de Brasil (360 mil militares) e Colômbia (295 mil).

Outro grande trunfo da ditadura venezuelana são os 220 mil integrantes das milícias paramilitares, armadas e ideologicamente próximas do regime.

A principal força de Maduro é a defesa aérea, com sistemas russos avançados de longo e médio alcance -o S-300VM, que pode "fechar" os céus em um raio de 250 km, à frente. Ainda durante o governo de Hugo Chávez (1998-2013), o país tornou-se comprador de vários armamentos russos, como o caça mais poderoso da região, o Sukhoi-30.

Há 23 unidades do modelo à disposição, e estima-se que pelo menos 50% estejam em condições de pronta operação. Há ao todo 279 aviões de combate, a 39º frota do mundo.

Contudo, "as Forças Armadas [venezuelanas] estão enfrentando um completo colapso em termos de capacidades operacionais, com baixos níveis de treinamento, poucas peças de reposição, equipamentos obsoletos e falta de combustível, apesar das vastas fontes de petróleo no país", segundo o IISS.

O IISS afirma também que não há como precisar quanto o governo Maduro gasta com a defesa anualmente, pois o país não tem números auditáveis. Em 2017, último dado disponível, o orçamento militar era estimado em US$ 741 milhões.

O governo de Maduro ainda é apoiado por um grande número de oficiais de alta patente, segundo o jornal Los Angeles Times. Os oficiais se mantêm fieis ao regime, porque seu governo, e também o do antecessor, Hugo Chávez, deram a eles benefícios como salários generosos, apartamentos e assessores. São cerca de 3.000 generais, brigadeiros e almirantes (posto de mais alta patente da Marinha).

Além disso, militares de alta patente ocupam 12 dos 32 ministérios e administram a petrolífera estatal PDSVA.

A situação, no entanto, não é favorável para as fileiras de média e baixa patente, que "são mal-equipadas, sofrem dificuldades de comunicação e são constantemente monitoradas por serviços de inteligência", segundo o IISS.

O monitoramento é para evitar atividades contra o regime e deserções. Três dias depois da tentativa de entrada de ajuda humanitária na Venezuela, no final de fevereiro, 326 militares desertaram para a Colômbia. Isto não significa nem 1% do total do efetivo.