Ex-presidente Nicolas Sarkozy é detido na França

Crédito: Michel Euler/Associated Press/AE

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi detido nesta terça-feira para interrogatório em meio à investigação sobre suspeitas de financiamento ilícito líbio de sua campanha eleitoral em 2007. O francês, que governou o país europeu de 2007 a 2012, é ouvido pela primeira vez nesta apuração por agentes do Escritório Central de Luta contra a Corrupção e as Infrações Financeiras e Fiscais (OCLCIFF) em Nanterre, nas proximidades de Paris.

A informação foi publicada pelo "Mediarpart" e pelo jornal "Le Monde" e confirmada pela agência France Presse. Os juízes de assuntos financeiros investigam, desde abril de 2013, acusações sobre o financiamento da campanha presidencial de 2007 de Sarkozy pela Líbia de Muamar Khadafi. O então líder líbio foi destituído e morto em 2011, durante a Primavera Árabe.

As acusações foram formuladas pelo franco-libanês Ziad Takieddine e alguns ex-funcionários líbios. Outros ex-empregados negaram o esquema. O ex-chefe de Estado francês sempre desmentiu as denúncias.

No caso, revelado em 2012 após a publicação pela "Mediapart" de uma nota sobre a suspeita de um financiamento líbio da campanha de Sarkozy, também é investigado o ex-secretário-geral do Palácio do Eliseu Claude Guéant por falsificação de documentos e fraude fiscal.

Os magistrados investigam uma transferência de 500 mil euros (mais de R$ 2,02 milhões) recebida por Guéant em março de 2008, procedente da empresa de um advogado malaio. O comprador afirmou que a quantia dizia respeito à venda de dois quadros.