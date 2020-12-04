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Pandemia

EUA registram recorde diário de casos de Covid, com 2.861 mortes, diz CDC

Segundo a imprensa americana, há certa divergência entre os números do Centro de Controle de Doenças (CDC) e o dos Estados americanos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 18:22

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 18:22

Coronavírus, covid-19
Coronavírus, covid-19 Crédito: Pixabay
O Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos afirma em seu balanço desta sexta-feira (4), que o país registrou 219.187 casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, recorde dos EUA nesse quesito, segundo a imprensa americana. Além disso, houve 2.861 mortes no mesmo intervalo, mais do que as 2.762 do dia anterior.
O número total de mortes pela doença no país está em 275.386, com mais de 14 milhões de casos confirmados. Segundo a imprensa americana, há certa divergência entre os números do CDC e o dos Estados americanos.
No levantamento da Universidade Johns Hopkins também há certa diferença. Para a instituição, os EUA já têm 277.412 mortes, com mais de 14,2 milhões de casos.
A universidade aponta em seu levantamento que, em todo o mundo, já foram confirmados 65,58 milhões de casos, com 1,512 milhão de mortes pela doença.

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