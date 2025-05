Comunicado

EUA fazem alerta a turistas sobre o Brasil: "Risco de sequestro"

Embaixada descreve o Brasil como um local com crimes violentos, incluindo assassinato e roubo à mão armada

Publicado em 30 de maio de 2025 às 19:08

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou um comunicado para alertar cidadãos americanos sobre o aumento do risco de roubo e sequestro do país. No comunicado chamado de "Aviso de Viagem", o Departamento de Estado norte-americano destaca que o risco de crimes e sequestros e pede que os turistas tenham "cautela" no Brasil.>

A Embaixada descreve o Brasil como um local com crimes violentos, incluindo assassinato e roubo à mão armada. "A atividade de gangues e o crime organizado são generalizados e frequentemente ligados ao tráfico de drogas recreativas. Agressões físicas, com uso de sedativos e drogas colocadas em bebidas, são comuns, especialmente no Rio de Janeiro", diz texto publicado.>

Criminosos visam estrangeiros por meio de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Ainda conforme os EUA, funcionários do governo norte-americano são aconselhados a não usar ônibus municipais no Brasil devido ao sério risco de roubo e agressão, especialmente à noite.>

O comunicado lista áreas que os americanos devem evitar: qualquer lugar dentro de 160 km das fronteiras terrestres do Brasil com a Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela. A restrição, no entanto, não se aplica ao Parque Nacional do Iguaçu ou ao Parque Nacional do Pantanal.>

>

Favelas também devem ser evitadas mesmo em visitas guiadas, segundo o governo dos EUA. "Desenvolvimentos habitacionais informais, como favelas, vilas, comunidades ou conglomerados, a qualquer momento", diz o texto. Além disso, os turistas não devem viajar para áreas administrativas de Brasília à noite, o que inclui Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá.>

Outras recomendações dadas no alerta são:>

Fique atento ao seu entorno;

Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo;

Não aceite comida ou bebidas de estranhos e sempre vigie suas bebidas;

Tenha cautela ao caminhar ou dirigir à noite;- Evite ir a bares ou boates sozinho;

Evite caminhar nas praias após o anoitecer;

Use maior cautela ao fazer trilhas em áreas isoladas;

Desenvolva um plano de comunicação com a família, empregador ou organização anfitriã para que possam monitorar sua segurança e localização. >

O Itamaraty foi procurado para comentar, mas o governo federal informou que não vai comentar o caso. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta