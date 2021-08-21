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Medo do Talibã

EUA dizem que 17 mil deixaram Cabul na última semana

O objetivo dos Estados Unidos é “tirar o máximo de pessoas que pudermos o mais rápido que pudermos. É esse o nosso foco”, disse porta-voz do Pentágono, John Kirby

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 15:31

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

21 ago 2021 às 15:31
Combatentes do Talibã montam guarda em um posto de controle perto da embaixada dos EUA, que era anteriormente tripulada por tropas americanas, em Cabul, no Afeganistão, nesta terça-feira, 17 de agosto de 2021
Combatentes do Talibã montam guarda em um posto de controle perto da embaixada dos EUA, que era anteriormente tripulada por tropas americanas, em Cabul, no Afeganistão, nesta terça-feira, 17 de agosto de 2021 Crédito: ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Os Estados Unidos retiraram 2,5 mil norte-americanos de Cabul na última semana, afirmou uma autoridade sênior do país neste sábado (21), acrescentando que Washington está lutando contra “o tempo e o espaço” para que as pessoas possam deixar em segurança o Afeganistão.
Falando com repórteres no Pentágono, o major-general William Taylor afirmou que 17 mil pessoas até agora foram retiradas do país, incluindo 2,5 mil norte-americanos.
O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que não tinha uma “contagem perfeita” de quantos norte-americanos permaneciam em Cabul e no Afeganistão no geral.
“Estamos lutando contra o tempo e o espaço”, disse Kirby. “É essa a corrida em que estamos agora. E estamos tentando fazer isso o mais rápido e o mais seguro possível”.
Kirby se recusou a descrever as “dinâmicas de ameaça” específicas em Cabul, mas classificou a situação de segurança como “fluída e dinâmica”. Ele disse que o objetivo dos EUA é “tirar o máximo de pessoas que pudermos o mais rápido que pudermos. É esse o nosso foco”.
Taylor, integrante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, disse que 3,8 mil pessoas foram retiradas em aviões fretados e do exército dos EUA do aeroporto de Cabul nas últimas 24 horas.
Uma semana após o grupo militante islâmico Talibã assumir o controle do Afeganistão, os Estados Unidos estão desesperadamente tentando retirar milhares de pessoas, incluindo norte-americanos, e afegãos em risco por terem trabalhado com as forças lideradas pelos EUA durante a guerra de duas décadas no país.
Tem havido cenas caóticas no aeroporto de Cabul, à medida em que a evacuação se desenvolve.

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