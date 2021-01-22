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Relações

EUA diz que farão "revisão completa" da política com à Coreia do Norte

A porta-voz da Casa Branca afirmou que, não há dúvidas de que os mísseis balísticos norte-coreanos são uma ameaça à paz mundial.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jan 2021 às 17:41

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 17:41

Vista da Casa Branca na cidade de Washington DC nos Estados Unidos
Vista da Casa Branca na cidade de Washington DC nos Estados Unidos Crédito: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press/Folhapress
Sem dar detalhes, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, anunciou nesta sexta-feira (22), que os Estados Unidos farão uma "revisão completa" da política adotada em relação à Coreia do Norte. "Não há dúvidas de que os mísseis balísticos norte-coreanos são uma ameaça à paz mundial", declarou Psaki, em coletiva de imprensa.
Apesar de sua retórica mais belicosa, o ex-presidente Donald Trump conseguiu uma aproximação com o líder da Coreia do Norte, Xi Jinping, ao longo do mandato republicano. Ele foi o primeiro presidente americano a pisar em solo norte-coreano.
Ainda na seara das relações internacionais, Psaki informou que Biden falará nesta sexta, por telefone, com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.
Os dois vivem um momento de desconforto após o presidente americano, no primeiro dia de mandato, cassar a licença para construção do oleoduto Keystone, que ligaria EUA e Canadá. A medida foi criticada em nota oficial por Trudeau.
Uma ligação telefônica, agora para a semana que vem, para o presidente do México, López-Obrador, também foi anunciada.
Nesta coletiva, não houve menção a eventuais telefonemas ao presidente Jair Bolsonaro. Na última quarta-feira, Psaki disse não ter informações sobre os planos de Biden sobre eventualmente contatar o chefe do Palácio do Planalto.
Psaki também foi questionada na coletiva sobre o acordo comercial entre Estados Unidos e Reino Unido, mas disse que não poderia apresentar nenhum cronograma. "O foco, agora, é o combate à pandemia e à crise econômica", declarou.
Sobre a invasão do Capitólio, a porta-voz da Casa Branca limitou-se a dizer que o governo vai montar uma força-tarefa contra o que chamou de "terrorismo doméstico".

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