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Tensões

Twitter suspende conta do líder do Irã após suposta ameaça a Trump

Uma conta ligada ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei, trazia a imagem de um jogador de golfe semelhante ao ex-presidente dos EUA sendo alvejado por um drone.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jan 2021 às 15:45

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 15:45

Aiatolá Ali Khamenei, Donald Trump e a tensão entre EUA e Irã após bombardeio no Iraque
Aiatolá Ali Khamenei, Donald Trump e a tensão entre EUA e Irã após bombardeio no Iraque Crédito: Reprodução
O Twitter suspendeu uma conta ligada ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei, nesta sexta-feira (22), que trazia a imagem de um jogador de golfe semelhante ao ex-presidente Donald Trump aparentemente sendo alvejado por um drone. A postagem também tinha uma promessa de vingar a morte de Qassin Suleimani, importante general iraniano morto em um ataque de drone dos EUA em janeiro de 2020.
"A vingança é inevitável. O assassino de Soleimani e o homem que deu as ordens devem enfrentar a vingança. A vingança pode acontecer a qualquer momento", dizia o texto.
Em janeiro de 2020, um soldado da força aérea americana matou o general iraniano Qassim Suleimani, responsável pela Guarda Revolucionária do Irã. Ele foi morto em um bombardeio no aeroporto de Bagdá. Um dos militares mais poderosos do Irã, ele era considerado terrorista pelos Estados Unidos e Israel e era vice-comandante da força Al-Qods, responsável pelas operações estrangeiras do país asiático.
Em 8 de janeiro, o Twitter suspendeu permanentemente a conta de Trump, que reagiu afirmando que a empresa "conspira" para "silenciá-lo" e prometeu criar uma nova rede social. A rede social afirmou que as mensagens do republicano poderiam aumentar o risco de violência.
"Após uma análise detalhada dos tweets recentes da conta #realDonaldTrump e do contexto em torno deles, suspendemos permanentemente a conta devido ao risco de mais incitação à violência", disse a empresa.
"No contexto dos eventos horríveis desta semana (a invasão ao Capitólio que causou 5 mortes), deixamos claro na quarta-feira que violações adicionais das Regras do Twitter potencialmente resultariam neste mesmo curso de ação."

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