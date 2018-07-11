Estudante é mordida por tubarão enquanto posa para foto nas Bahamas

Estudante é mordida por tubarão enquanto posava para foto Crédito: Reprodução

Uma estudante de 19 anos identificada como Katarina Zarutskie teve a sorte de não perder a mão após ser mordida por um tubarão enquanto fazia fotos boiando rodeada de vários predadores nas ilhas Exuma, nas Bahamas.

Ela estaria viajando com a família do namorado pelo Caribe no último mês e, após um almoço na região, viu um grupo de pessoas fazendo mergulho e interagindo com tubarões que estavam na água.

A família do namorado de Katarina tentou alertá-la, mas ela fez questão de entrar na água para registrar alguns cliques. A estudante contou que, após minutos posando, um morador da região a encorajou a boiar na água em meio aos tubarões.

Neste momento, Katarina teria sido puxado para baixo. O pai do namorado da jovem, que estava registrando as fotos, registrou tudo acidentalmente. As imagens viralizaram na internet após a jovem compartilhá-las no Instagram nesta segunda (9).

"Do meu conhecimento anterior de surfe e mergulho, sei que os tubarões enfermeiros são normalmente muito seguros. Já vi inúmeras fotos de pessoas com eles no Instagram. As pessoas começaram a tirar fotos e assim que eu deitei para boiar, após alguns segundos fui puxada para baixo", contou Katarina em entrevista à "BBC".

As fotos mostram o momento em que um dos tubarões agarrou o pulso da estudante e, em sequência, ela caída na água e depois em pé, segurando o pulso para fora da água tentando conter o ferimento e evitando que o sangue caísse no mar.

"Nesse momento, o corpo tem tanta adrenalina circulando que você só tem que sair da situação, mas eu fiquei extremamente calma. Acho que se tivesse gritado ou me debatido a situação teria sido bem pior", avaliou.

Segundo a BBC, Katarina teve que levar pontos no local da ferida e tomar antibióticos. Alguns fragmentos de dentes do tubarão ficaram no ferimento e a estudante vai ficar com uma cicatriz.