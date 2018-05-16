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Crime

Estudante é acusado de matar brasileiro em universidade dos EUA

O jovem negou a culpa do assassinato do brasileiro

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 21:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 21:19
João Souza Crédito: Reprodução | Facebook
O estudante preso por matar a facadas o brasileiro João Souza, de 19 anos, no dormitório da Universidade de Binghamton, foi acusado formalmente pelo crime pelo grande júri do condando de Broome, em Nova York.
Michael M. Roque responderá no tribunal por homicídio em segundo grau - a terceira acusação mais grave do tipo nos Estados Unidos, depois do homicídio em primeiro grau e do homicídio qualificado. O jovem negou a culpa do assassinato do brasileiro.
Se condenado, Roque, de 20 anos, pode pegar pena de 25 anos à prisão perpétua pelo assassinato, ocorrido na noite de 15 de abril. Após 20 horas de buscas, os policiais encontraram o suspeito e o levaram para a cadeia do condado. Com a acusação formal, feita nesta segunda-feira (14), o caso agora segue para a Corte de Broome.
Roque foi acusado de intencionalmente causar a morte de João Souza, com múltiplas facadas, no dormitório de Windham Hall. A Promotoria não revelou a motivação do ataque, mas a polícia da universidade informou que não foi um ato aleatório.
Imagens de câmera de segurança, divulgadas no dia seguinte à ocorrência, flagraram o suspeito enquanto deixava a cena do crime. O assassino usava luvas e encobria o rosto com as roupas.
Assassino de brasileiro foi flagrado em câmera Crédito: Divulgação
"O Grande Júri do Condado de Broome, neste indiciamento, acusa o réu Michael M. Roque do crime de homicídio em segundo grau (...) Que o réu, Michael M. Roque, na cidade de Vestal, Condado de Broome e Estado de Nova York, no dia 15 de abril, 2018, com a intenção de causar morte de outra pessoa, fez para causar a morte dessa pessoa", lê-se no documento de acusação.
Trata-se do segundo assassinato de um estudante nos últimos dois meses na Universidade de Binghamton. Em 9 de março, o corpo de Haley Anderson, de Westbury, em Long Island, foi encontrado no apartamento de um colega fora do campus. A estudante foi estrangulada.

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