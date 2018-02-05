Estados Unidos iniciam retirada de tropas do Iraque

Soldados - Ilustração Crédito: Reprodução/Pixabay

Os Estados Unidos iniciaram a retirada de suas tropas do Iraque após a declaração da vitória de Bagdá sobre o grupo do Estado islâmico (EI) no ano passado. Dezenas de soldados americanos foram transportados do Iraque para o Afeganistão em voos diários durante a última semana, juntamente com armas e equipamentos, disse um porta-voz do governo iraquiano nesta segunda-feira.

Duas autoridades iraquianas confirmaram a "The Associated Press" que a coalizão liderada pelos EUA e o governo local chegaram a um acordo para retirar tropas no Iraque. É a primeira vez que isso ocorre desde que a guerra contra o EI foi iniciada, há mais de três anos. O governo do Iraque não confirmou o início do processo oficialmente.

"A continuação da presença da coalizão no Iraque será baseada em condições, proporcional à necessidade e em coordenação com o governo do Iraque", disse o porta-voz da coalizão, o coronel do exército Ryan Dillon, a Associated Press.

Um alto funcionário do governo iraquiano perto do primeiro-ministro Haider al-Abadi disse que 60% de todas as tropas americanas atualmente no país serão retiradas, de acordo com o acordo inicial firmado com os Estados Unidos. O plano deixaria uma força de cerca de 4.000 soldados dos EUA para continuar treinando o exército iraquiano.

Um relatório do Pentágono, divulgado em novembro do ano passado, dizia que havia 8.892 soldados americanos no Iraque até o final de setembro. Os EUA lançaram ataques aéreos contra o grupo EI no Iraque em agosto de 2014. "Tivemos uma mudança de missão recente e logo estaremos apoiando um teatro de operações diferentes no próximo mês", afirmou o ex-membro do exército americano, o tenente William John Raymond à AP, em Al-Asad.

A retirada das forças dos EUA vem apenas três meses antes das eleições nacionais no Iraque, onde a presença indefinida de tropas americanas continua a ser uma questão divisória.

Embora os EUA tenham apoiado as principais vitórias militares iraquianas sobre o EI, como a retomada da cidade de Mosul, as forças paramilitares lideradas pelos xiitas do Iraque, com estreitos vínculos com o Irã, pediram a retirada das forças dos EUA. O primeiro-ministro declarou anteriormente que as forças armadas do Iraque precisarão de treinamento americano nos próximos anos.

O Iraque declarou a vitória sobre o EI em dezembro, depois de mais de três anos de combate extenuante contra os extremistas. Em 2014, no auge do poder do grupo militante sunita, o EI chegou a controlar quase um terço do território iraquiano.