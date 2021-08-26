Estado Islâmico reivindica autoria de ataque no aeroporto de Cabul

A fumaça de uma explosão é vista do lado de fora do Aeroporto de Cabul, no Afeganistão, nesta quinta-feira, 26 de agosto de 2021.

O chefe do Comando Central dos Estados Unidos, general Frank McKenzie, confirmou o ataque a bombas feito por dois suicidas e, entre os mortos, estão 12 soldados norte-americanos e deixou mais 15 feridos.

McKenzie disse em uma coletiva de imprensa no Pentágono que o ataque foi seguido por um tiroteio, e que, mesmo com os militares estando tristes com as mortes, os voos de retirada de pessoas do Afeganistão continuam. Ele disse que cerca de 1 mil cidadãos norte-americanos ainda estão no país.