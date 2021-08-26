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Afeganistão

Estado Islâmico reivindica autoria de ataque no aeroporto de Cabul

Confirmação do Estado Islâmico foi feito pelo canal da agência de notícia do grupo no Telegram; Estados Unidos confirmam morte de 12 soldados no ataque

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 18:17

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 ago 2021 às 18:17
A fumaça de uma explosão é vista do lado de fora do Aeroporto de Cabul, no Afeganistão, nesta quinta-feira, 26 de agosto de 2021.
A fumaça de uma explosão é vista do lado de fora do Aeroporto de Cabul, no Afeganistão, nesta quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Crédito: WALI SABAWOON/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O Estado Islâmico reivindicou a autoria de um ataque na entrada do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, nesta quinta-feira (26), disse a agência de notícias do grupo, a Amaq, em seu canal Telegram.
Uma explosão do lado de fora do aeroporto de Cabul deixou pelo menos 70 pessoas mortas, incluindo crianças, e feriu muitos guardas do Talibã, segundo um representante do grupo islâmico. Os Estados Unidos têm se apressado para retirar cidadãos norte-americanos e afegãos de Cabul antes do prazo final para a conclusão da retirada de suas tropas, em 31 de agosto.
O chefe do Comando Central dos Estados Unidos, general Frank McKenzie, confirmou o ataque a bombas feito por dois suicidas e, entre os mortos, estão 12 soldados norte-americanos e deixou mais 15 feridos.
McKenzie disse em uma coletiva de imprensa no Pentágono que o ataque foi seguido por um tiroteio, e que, mesmo com os militares estando tristes com as mortes, os voos de retirada de pessoas do Afeganistão continuam. Ele disse que cerca de 1 mil cidadãos norte-americanos ainda estão no país.

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