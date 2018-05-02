Estado americano quer proibir aborto se feto tiver batimento cardíaco

Medida tornará o aborto ilegal antes que a maioria das mulheres perceba que está grávida Crédito: Reprodução/Pixabay

O estado americano de Iowa aprovou uma lei que proíbe a maioria dos abortos quando o batimento cardíaco do feto for detectado. O projeto já foi enviado à governadora republicana Kim Reynolds, que não declarou se assinará o texto. Se ele entrar em vigor, proibirá a maioria dos abortos após seis semanas de gravidez. Será a lei mais rígida relacionada ao tema nos EUA, segundo grupos de direitos humanos.

De acordo com os críticos, a medida tornará o aborto ilegal antes que a maioria das mulheres perceba que está grávida. O projeto exige que qualquer mulher que esteja em busca de um aborto faça um ultrassom para rastrear os batimentos cardíacos fetais. Se eles forem detectados, a gestante será impedida de interromper a gravidez.

Algumas exceções estão previstas: em casos de estupro e incesto cujas ocorrências foram relatadas às autoridades, além de casos que ponham a vida da mulher em risco.

"Estamos vivos quando nosso coração começa a bater e a vida termina quando ele para", disse a legisladora republicana Dawn Pettengil, em entrevista à CBS News.

A oposição, porém, discorda:

"Todas as mulheres, independentemente de idade, renda ou raça, devem ser capazes de obter serviços de saúde reprodutiva, incluindo o aborto, livres de barreiras políticas e econômicas", avaliou a democrata Beth Wessel-Kroeschell.

Os grupos de Paternidade Planejada e União de Americana das Liberdades Civis também se manifestaram contra ao projeto: