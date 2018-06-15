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"Bonitinho ladrão"

Esquilo entra em loja e rouba pacote de doces

O bicho ignora as tentativas de expulsá-lo e sai correndo carregando as balas na sua boca

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 13:15
O bicho ignora as tentativas de expulsá-lo e sai correndo carregando as balas na sua boca Crédito: Reprodução/Facebook
Um dos estereótipos mais conhecidos da natureza é a suposição de que esquilos são doidos por nozes, bolotas e amendoins. Um desses pequenos bichinhos reforçou essa ideia ao "invadir" uma loja de doces na Disney e roubar um pacote de M&M's de amendoim na cara dura.
A norte-americana Brianna Bradshaw estava no local na hora e postou vídeo e fotos do ocorrido no Facebook. "Um bonitinho ladrão", escreveu na legenda da foto. No vídeo, o esquilo aparece pegando o pacote de doces e ignorando totalmente um funcionário da loja que tenta expulsá-lo.
Ele desce da prateleira e sai correndo com o pacote de M&M's na boca, bem mais simples do que pegar nozes na natureza como qualquer outro esquilo faria. Uma outra cliente no local diz "meu Deus" enquanto vê a cena do esquilo indo embora com os doces na boca.
Veja abaixo o vídeo.

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