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Fome

Escola nos EUA prepara refeições para alunos comerem no fim de semana

Iniciativa partiu do fato de que algumas crianças não tinham o que comer em casa

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 19:32

Publicado em 

11 abr 2019 às 19:32
Kits com oito refeições congeladas são entregues a 20 alunos Crédito: Reprodução WSBT
Uma escola na cidade de Indiana, nos Estados Unidos, implementou um programa piloto para que crianças carentes tenham o que comer nos fins de semana.
Na Woodland Elementary School, as crianças recebem café da manhã e almoço, mas, em casa, ficam sem comida. Junto com a ONG local Cultivate, localizada em South Bend, a instituição escolar fornece alimentos que não foram utilizados para um pequeno grupo de estudantes.
"Resgatamos alimentos que foram feitos, mas nunca servidos por grandes empresas de serviços de comida, como o sistema escolar", disse Jim Conklin, Cultivate, ao canal de televisão WSBT.
Os alimentos não utilizados são combinados pela equipe com outros itens a fim de preparar refeições individuais congeladas. Oito delas compõem os kits, entregues em mochilas para 20 alunos, que os levam para casa toda sexta-feira.
"Está causando um grande impacto", disse Melissa Ramey, da Academia de Liderança da Câmara, órgão que ajudou a iniciar o programa.
"Estou orgulhosa disso. Foi de partir o coração ouvir que as crianças vão para casa nos fins de semana e não têm nada para comer." Agora, o sistema escolar de Elkhart quer expandir o programa de alimentos para outras escolas.

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