Escola nos EUA prepara refeições para alunos comerem no fim de semana

Kits com oito refeições congeladas são entregues a 20 alunos Crédito: Reprodução WSBT

Uma escola na cidade de Indiana, nos Estados Unidos, implementou um programa piloto para que crianças carentes tenham o que comer nos fins de semana.

Na Woodland Elementary School, as crianças recebem café da manhã e almoço, mas, em casa, ficam sem comida. Junto com a ONG local Cultivate, localizada em South Bend, a instituição escolar fornece alimentos que não foram utilizados para um pequeno grupo de estudantes.

"Resgatamos alimentos que foram feitos, mas nunca servidos por grandes empresas de serviços de comida, como o sistema escolar", disse Jim Conklin, Cultivate, ao canal de televisão WSBT.

Os alimentos não utilizados são combinados pela equipe com outros itens a fim de preparar refeições individuais congeladas. Oito delas compõem os kits, entregues em mochilas para 20 alunos, que os levam para casa toda sexta-feira.

"Está causando um grande impacto", disse Melissa Ramey, da Academia de Liderança da Câmara, órgão que ajudou a iniciar o programa.