Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Erupção de vulcão na Guatemala deixa ao menos 25 mortos
América Central

Erupção de vulcão na Guatemala deixa ao menos 25 mortos

Segundo autoridades locais, número de desaparecidos ainda é desconhecido

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 09:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 09:35
Vulcão em erupção na Guatemala Crédito: Reprodução/TV Globo
Ao menos 25 pessoas morreram e quase 300 ficaram feridas por conta da erupção de um vulcão na Guatemala, na América Central, neste domingo  esta seria a mais violenta em quatro décadas. O número de pessoas desaparecidas ainda é desconhecido, de acordo com autoridades daquele país. Resultado da atividade vulcânica, que expele material incandescente, chuvas de cinzas caem sobre regiões próximas à capital.
 Confirmamos que temos sete pessoas (quatro adultos e três crianças) que já foram levadas para o necrotério de Alotenango  disse o porta-voz dos bombeiros voluntários Mario Cruz.
As autoridades começaram a evacuar os moradores da região após explosões no vulcão, que fica a 3.763 metros de altura. As vítimas eram da região de El Rodeo.
 Esta é a maior erupção desde 1974. Tivemos constantes erupções, mas não nestas dimensões  explicou Gustavo Chigna, especilista do Instiututo Nacional de Sismologia de Vulcanologia.  A erupção continua e a atividade pode ser mantida por mais algumas horas. À noite será mais perigoso, porque não há como evacuar ou olhar para as estradas.
Autoridades da aeronáutica daquele país da América Central relataram o fechamento do Aeroporto Internacional La Aurora, o maior do país, por conta da grande presença de cinzas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados