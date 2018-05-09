Embraer: parceria com Uber é estratégica para aeronaves autônomas

Uber Crédito: Divulgação

Parceira do Uber no projeto Elevate, que pretende lançar, até 2025, um sistema de aeronaves 100% elétricas capazes de transportar passageiros em centros urbanos, a Embraer trabalha no desenvolvimento de um conceito de veículo VTOL (sigla de vertical take-off and landing), que é semelhante a um helicóptero, embora mais compacto, silencioso, com funções autônomas e que decola e aterrissa de forma vertical.Antonio Campello, presidente da EmbraerX, braço da empresa com foco em disrupção, garante que o investimento "não é significativo", embora seja estratégico.

- Quando olhamos para o futuro da aviação, temos aviões autônomos, elétricos ou híbridos (que é uma mistura de propulsão convencional com elétrico). Ao investirmos nessa aeronave, desenvolvemos tecnologia autônoma, propulsão elétrica, bateria e gestão de energia, tudo que servirá para projetos maiores do futuro - afirmou, durante o evento Uber Elevate Summit 2018, que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos, para debater os avanços do produto.

Segundo o presidente, a meta de comercializar esses veículos até 2023 nas cidades iniciais (Dallas e Los Angeles) é factível, desde que a certificação e a regulamentação das cidades caminhe na mesma velocidade que os outros atores do projeto. Ele não enxerga o processo de regulamentação de drones, em vigor nos Estados Unidos desde 2016, como parâmetro para os eVTOL, que apresentam maior risco e diferentes especificidades por carregarem pessoas.

Uma das propostas do Uber Elevate prevê a criação de aeroportos urbanos, a serem implementados em zonas estratégicas para a mobilidade. Em localidades como São Paulo, onde os lugares mais movimentados são preenchidos por prédios ou arranha-céus, Campello defende o aproveitamento de helipontos existentes. Para ele, o maior desafio está na conectividade, já que um veículo autônomo, como se pretende o eVTOL no longo prazo, dependerá de comunicações apuradas via satélite e rádio.

- Um veículo autônomo não pode depender de sinal que cai ou que não tem no meio dos prédios. É uma cominação de muitos sensores que pega o sinal de diversos lugares e com inteligência artificial por trás define o que é para fazer e o que não é para fazer - diz.