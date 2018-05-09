Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Embraer: parceria com Uber é estratégica para aeronaves autônomas
Projeto

Embraer: parceria com Uber é estratégica para aeronaves autônomas

Empresas pretendem lançar projeto até 2025

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 13:33
Uber Crédito: Divulgação
Parceira do Uber no projeto Elevate, que pretende lançar, até 2025, um sistema de aeronaves 100% elétricas capazes de transportar passageiros em centros urbanos, a Embraer trabalha no desenvolvimento de um conceito de veículo VTOL (sigla de vertical take-off and landing), que é semelhante a um helicóptero, embora mais compacto, silencioso, com funções autônomas e que decola e aterrissa de forma vertical.Antonio Campello, presidente da EmbraerX, braço da empresa com foco em disrupção, garante que o investimento "não é significativo", embora seja estratégico.
- Quando olhamos para o futuro da aviação, temos aviões autônomos, elétricos ou híbridos (que é uma mistura de propulsão convencional com elétrico). Ao investirmos nessa aeronave, desenvolvemos tecnologia autônoma, propulsão elétrica, bateria e gestão de energia, tudo que servirá para projetos maiores do futuro - afirmou, durante o evento Uber Elevate Summit 2018, que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos, para debater os avanços do produto.
Segundo o presidente, a meta de comercializar esses veículos até 2023 nas cidades iniciais (Dallas e Los Angeles) é factível, desde que a certificação e a regulamentação das cidades caminhe na mesma velocidade que os outros atores do projeto. Ele não enxerga o processo de regulamentação de drones, em vigor nos Estados Unidos desde 2016, como parâmetro para os eVTOL, que apresentam maior risco e diferentes especificidades por carregarem pessoas.
Uma das propostas do Uber Elevate prevê a criação de aeroportos urbanos, a serem implementados em zonas estratégicas para a mobilidade. Em localidades como São Paulo, onde os lugares mais movimentados são preenchidos por prédios ou arranha-céus, Campello defende o aproveitamento de helipontos existentes. Para ele, o maior desafio está na conectividade, já que um veículo autônomo, como se pretende o eVTOL no longo prazo, dependerá de comunicações apuradas via satélite e rádio.
- Um veículo autônomo não pode depender de sinal que cai ou que não tem no meio dos prédios. É uma cominação de muitos sensores que pega o sinal de diversos lugares e com inteligência artificial por trás define o que é para fazer e o que não é para fazer - diz.
A Uber não revela o valor dos investimentos no projeto, que conta com parcerias outras empresas ainda como Pipistrel, Chargepoint, Karem Aircraft, E-One Moli e um acordo de pesquisa com a NASA. Apesar da intenção de lançar essa nova solução de transporte urbano em cinco anos, desafios regulatórios e tecnológicos são o foco inicial das discussões, que ainda não contemplam o desenho do modelo de negócios.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados