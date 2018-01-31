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Em comunicado duvidoso, atriz pornô nega ter feito sexo com Trump

Stormy Daniels driblou perguntas de apresentador que apontou incoerências de nota
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 12:46

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 12:46

Trump e Stormy Daniels: acusações de silêncio pago Crédito: Reprodução/Web
A estrela de filmes pornô Stormy Daniels, que se alçou aos holofotes ao alegar que fez sexo com Donald Trump quatro meses após Melania Trump dar à luz, em 2006, voltou atrás e destacou que a relação íntima com o magnata nunca ocorreu. O advogado da atriz, Keith Davidson, confirmou a autenticidade do comunicado, cuja legitimidade foi questionada ao vivo em um talk show. O estranho comportamento da atriz na atração de Jimmy Kimmel levantou dúvidas sobre a veracidade do documento.
A negativa de Stephanie Clifford, nome de batismo da atriz, chegou no momento curioso. Nas últimas semanas, ela trocou de companhia de produção, deu entrevistas na televisão e promoveu aparições em clubes de strip com base no slogan do presidente. A estrela participou do talk show "Jimmy Kimmel Live!", da "ABC", logo depois de o presidente americano fazer seu primeiro discurso sobre o Estado da União no Congresso  a tradicional manifestação do chefe da Casa Branca, que avalia o ano passado de governo e anuncia prioridades para o próximo.
No começo do programa, o líder do talk show e a loura assistiam ao discurso de Trump no Congresso até que Kimmel a pediu, com um boneco do presidente em mãos, que a entrevistada o mostrasse o que fez com o presidente naquela noite. A atriz então lançou mão de uma boneca, de aparência semelhante à dela, com a boca coberta por uma fita.
Em entrevista a Kimmel, Clifford desviou da maioria das perguntas sobre o affair, com piadas ou com silêncio. Ela comentou, de forma vaga, a legitimidade do comunicado. O apresentador mostrou uma cópia da nota e comparou a assinatura da atriz a outros exemplos de documentos. A letra não coincidia.
"Eu não sei. Eu assinei? Essa não parece a minha assinatura, parece?", disse Stormy Daniels, ao ser questionada se havia de fato assinado o comunicado.
O entrevistador então perguntou se a resposta da atriz significava a admissão de que o comunicado havia sido escrito e divulgado sem o aval dela. A atriz só riu. No resto da entrevista, Clifford não respondeu se assinou um acordo de silêncio e se as entrevistas que ela deu no período contavam com precisão o que ocorreu com o presidente.
"Eu pensei que isso fosse um talk show, não um filme de horror. Porque esta é uma escala de remuneração totalmente diferente", cortou a atriz ao ouvir Kimmel ler detalhes dos supostos encontros com o republicano.
ACORDO DE SILÊNCIO
O advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, negou a relação entre o então empresário e a americana. As alegações de Clifford vieram a pública, pela primeira vez, em 2011, e voltaram aos holofotes a um mês da eleição presidencial. No começo deste mês, a história ganhou força depois da revelação do "Wall Street Journal" de que o advogado pessoal do presidente, Michael Cohen, pagou o equivalente a R$ 411 mil pelo silêncio da atriz pornô. Ele nega a relação sexual entre a celebridade e o patrão.
Uma semana depois da reportagem, a revista "In Touch" imprimiu uma entrevista de cinco mil palavras com a atriz, feita em 2011, mas não publicou diante das ameaças de processo de Cohen. Na conversa, a estrela pornô descrevia o encontro íntimo com Trump, em 2006. O ex-presidente, à época, era recém-casado com Melania Trump. A publicação destacou que confirmou os relatos com amigos e por meio de uma detector de mentiras.
Já no comunicado de terça-feira, Clifford defendeu que não iria negar a relação por conta do montante recebido, mas "porque (o sexo) nunca aconteceu". Nem ela nem Cohen mencionaram o acordo de R$ 411 mil.

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