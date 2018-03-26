Em carta, equipe legal de Trump exige desculpas de atriz pornô

Trump e Stormy Daniels: acusações de silêncio pago Crédito: Reprodução/Web

O representante legal de Michael Cohen, advogado do presidente Donald Trump, enviou uma carta à atriz pornô Stormy Daniels na qual exige que ela peça desculpas por insinuar que Cohen estaria por trás de ameaças que ela sofreu no passado em meio a um suposto caso com o presidente. Em entrevista à CNN divulgada no domingo, a atriz se recusou a discutir se tinha ou não provas de que manteve um caso com Trump, e contou ter sido ameaçada para não se manifestar sobre o tema. Diante das acusações, Brent Blakely também enviou a carta ao advogado de Daniels, Michael Avenatti.

Na carta, Blakely exige que a atriz, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, se retrate sobre "declarações falsas e difamatórias" sobre Cohen. Avenatti. De acordo com Daniels, ela foi ameaçada em maio de 2011 após concordar em vender sua história a uma revista por US$ 15 mil. A revista desistiu do acordo depois que Cohen ameaçou entrar com um processo. A atriz diz que nunca recebeu o dinheiro e a Casa Branca negou que o caso tenha acontecido.

Daniels disse a Anderson Cooper no programa 60 Minutes, da emissora CBS, que fez sexo sem camisinha com Trump uma vez em 2006, e que ele chegou inclusive a bater nela com uma revista durante a relação. A atriz revelou que foi ameaçada por um homem em um estacionamento em Las Vegas.

 Eu estava no estacionamento, indo para uma aula de ginástica com a minha filha pequena. Pegando as coisas no assento no banco de trás, a bolsa com as fraldas, tirando tudo do carro  lembrou.  Um cara veio até mim e disse Deixe o Trump para lá. Esqueça essa história. Aí ele se inclinou, olhou para a minha filha e disse Essa é uma menininha linda. Seria uma pena se acontecesse algo com a sua mãe.

Perguntada por Cooper se considerou a mensagem uma ameaça direta, Daniels respondeu:

 Totalmente.

A atriz negou que sentisse atração pelo magnata, e disse que ficou em contato com Trump após o encontro porque pensou nisso como um negócio. O magnata teria dito que tentaria incluí-la no reality show "O Aprendiz", apresentado por ele. Na época, Trump não lhe pediu para não revelar o encontro, e só teria se preocupado quando Daniels negociou a história com uma revista, cinco anos mais tarde.

RECOMPENSA POR SILÊNCIO

A 11 dias da eleição presidencial de 2016, ela assinou o acordo de confidencialidade, com o qual recebeu US$ 130 mil. Agora, ela quer abandoná-lo por sentir a necessidade de deixar os fatos esclarecidos.

 A história estava voltando. Eu fiquei preocupada com minha família e sua segurança  afirmou.  Eu não estou OK com ser apontada como mentirosa. Ele sabe que estou falando a verdade.

Na entrevista, Daniels afirmou que recebeu elogios do magnata, que teria dito que ela era esperta, bonita e especial, e que a fazia lembrar de sua filha. Ele também teria dito que a atriz não precisava se preocupar com a esposa, Melania, já que o casal dormia em quartos separados, de acordo com o empresário. Na época, Melania tinha dado à luz há poucos meses ao filho Barron.

Através de sua equipe legal, Trump nega as acusações. Cohen disse que o presidente nunca teve um caso com ela, e que os US$ 130 mil foram desembolsados por ele mesmo. O advogado diz que nem a Organização Trump nem a campanha do republicano fizeram parte da transação com Danielas, e que o dinheiro não foi reembolsado.