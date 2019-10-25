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Relações internacionais

Eleições na Argentina e no Uruguai podem isolar o Brasil

No caso argentino, a tendência é que Fernández vença o atual presidente Mauricio Macri. No Uruguai, Martínez deve vencer o primeiro turno, mas enfrentar segundo turno em 24 de novembro

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 16:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2019 às 16:55
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Isac Nóbrega/PR
Agência FolhaPress - Caso se confirme a eleição do peronista Alberto Fernández, na Argentina, e a vitória no primeiro turno do socialista Daniel Martínez, no Uruguai, no próximo domingo (27), bem como as propostas para o Mercosul, quem pode sofrer isolamento no bloco é o Brasil.
No caso argentino, a tendência é que Fernández já vença o atual presidente Mauricio Macri no próprio dia. No Uruguai, Martínez deve vencer o primeiro turno, mas enfrentar segundo turno em 24 de novembro, com o liberal Lacalle Pou. Por ora, as sondagens para o segundo turno uruguaio ainda indicam que Martínez está à frente.
É preciso incluir no cenário o resultado na Bolívia. O país não vota no Mercosul, mas opina. Se Evo Morales ficar no poder por um quarto mandato, o Mercosul começa a ficar mais parecido com perfil anterior (identificado com a chamada maré vermelha) do que com Mercosul 2.0, imaginado por Macri e Bolsonaro.
À reportagem Martínez, o candidato uruguaio da Frente Ampla (partido de Mujica e do atual presidente, Tabaré Vázquez), disse ser entusiasta do Mercosul e que o bloco continua sendo uma importante estratégia para a inserção global, sempre que seja de modo conjunto com os parceiros. Afirmou, ainda, ser cético sobre flexibilizar o grupo.

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Já Alberto Fernández, que havia enfrentado verbalmente Jair Bolsonaro, chamando-o de racista, misógino e violento e também pedido a libertação de Lula, agora tem sido mais moderado. Eleições na Argentina e no Uruguai podem isolar o Brasil
Ainda que não estejam claras as linhas da política econômica e nem sequer tenha escolhido um ministro para a área os mais cotados são Matias Kulfas e Roberto Lavagnan, Fernández já definiu outros pontos.
Será contra uma nova legislação de flexibilização do trabalho, que Macri tentava aprovar no Congresso. Contrariando o FMI, será a favor da volta de alguns subsídios, da renegociação dos prazos da dívida de US$ 57 bilhões com o Fundo e da revisão do acordo do bloco com a UE.
Com relação a esse acordo em particular, Fernández já afirmou tratar-se de uma carta de intenções, que o atual governo teria usado para se autopropagandear.
> Mesmo sem iniciar negociações, Bolsonaro diz que Japão tem interesse em Mercosul
Segundo um assessor econômico do candidato, Fernández considera que precisa ver esse acordo para que sejam retirados itens que possam prejudicar a produção nacional.
Fernández diz ser a favor da abertura de mercados, porém, desde que não custe o trabalho dos argentinos. Espera-se, portanto, que sua política econômica seja menos protecionista do que a da gestão de sua vice, Cristina Kirchner, mas mais protecionista do que a de Mauricio Macri.

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