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Joaquín Guzmán

El Chapo, um dos maiores traficantes do mundo, será julgado nos EUA

Acusado de liderar o maior cartel de drogas do planeta e de enviar mais de 155 toneladas de cocaína aos Estados Unidos durante 25 anos, o temido chefe do cartel de Sinaloa pode ser condenado à prisão perpétua

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 10:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 10:53
Acusado de liderar o maior cartel de drogas do planeta e de enviar mais de 155 toneladas de cocaína aos Estados Unidos durante 25 anos, o temido chefe do tráfico mexicano Joaquín Guzmán, El Chapo será julgado a partir desta segunda-feira, 5, em Nova York, sob medidas de segurança máxima.
Durante o processo, que se estenderá por quatro meses, o júri deve decidir se o traficante, de 61 anos, é culpado ou não de 11 crimes de tráfico e distribuição de drogas, posse de armas e lavagem de dinheiro. Sua condenação pode acarretar prisão perpétua.
O juiz do Brooklyn, Brian Cogan, e advogados de ambos os lados escolherão a portas fechadas, os 12 jurados que decidirão o destino de El Chapo.
Extraditado do México em janeiro de 2017, El Chapo é acusado de liderar entre 1989 e 2014 o impiedoso cartel de Sinaloa, fundado por ele e que se tornou a maior organização de tráfico de drogas do mundo, segundo a acusação.
A Promotoria, que prepara o caso há anos, assegura que ele enviou aos Estados Unidos ao menos 154.626 quilos de cocaína, além de várias toneladas de outras drogas, embolsando US$ 14 bilhões.
El Chapo se declara inocente, mas o governo apresentou muitas evidências contra ele, tantas que a defesa diz não ter tempo de revisar: mais de 300 mil páginas de documentos e ao menos 117 mil gravações de áudio, além de centenas de fotos e vídeos.
 
A sua extradição há quase dois anos e seu julgamento são um grande triunfo para o governo americano, que nunca conseguiu extraditar e julgar Pablo Escobar, ex-chefe do cartel de Medellín, que morreu em uma operação policial em 1993.
 
El Chapo, traficante Crédito: MexicoENTITY_apos_ENTITYs federal government
O advogado de El Chapo, Jeffrey Lichtman, disse à AFP que o monumental julgamento terá centenas de testemunhas. Ele estima que o processo custará mais de US$ 50 milhões. Um segredo rodeia o caso. Ninguém sabe, nem mesmo os advogados de El Chapo, quem serão seus ex-sócios, funcionários e rivais que testemunharão contra ele. Os únicos que sabem são alguns que integram o programa de proteção à testemunha e receberam novas identidades.
Em sua cela de Manhattan, El Chapo fica sozinho 23 horas por dia. Os únicos que podem visitá-lo são seus três advogados e suas filhas gêmeas de sete anos, mas separados por um vidro.

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