Donald Trump para Kim Jong-Un: 'Me ligue quando quiser'

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un (e), e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Evan Vucci

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que planeja ligar para o líder norte-coreano, Kim Jong-un no domingo - o primeiro contato direto entre os dois desde a cúpula em Cingapura, na última terça-feira.

"Na verdade eu ligarei para a Coreia do Norte", disse o presidente em entrevista à Fox News quando perguntado sobre o que planeja fazer no Dia dos Pais, comemorado nos Estados Unidos no próximo domingo, dia 17 de junho.

Depois, o presidente disse à imprensa no jardim da Casa Branca que deu seu número de telefone a Kim Jong-un, além de permissão para que ele ligue diretamente quando quiser. "Ele agora pode me ligar se tiver qualquer dificuldade, eu posso ligar para ele", disse Trump.

Após a cúpula em Cingapura, os dois líderes emitiram uma declaração conjunta que reafirmou o compromisso do Norte para "trabalhar em direção à desnuclearização completa da Península Coreana", enquanto Trump "se comprometeu a fornecer garantias de segurança".

A oposição democrata alegou que o acordo americano era muito vago, sem detalhes, e que o presidente americano havia feito muitas concessões ao norte-coreano, cujo país enfrenta sanções econômicas da ONU devido a seu programa bélico e nuclear e é amplamente criticado pelas violações dos direitos humanos.

Perguntado sobre o histórico abuso de Kim, Trump disse à imprensa: