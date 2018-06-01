Dois leões, dois tigres e uma onça-pintada escapam de zoológico

ois leões, dois tigres e uma onça-pintada escaparam de um zoológico em Lünebach, no oeste da Alemanha, segundo a polícia local Crédito: Pixabay

Dois leões, dois tigres e uma onça-pintada escaparam de um zoológico em Lünebach, no oeste da Alemanha, segundo a polícia local. As autoridades aconselharam os moradores a permanecerem dentro de suas casas e chamar os agentes se eles virem algum animal. Uma grande caçada está em andamento para capturar os cinco grandes felinos com o auxílio de bombeiros, policiais e veterinários.

Um urso também escapou do zoológico Eifel, mas foi morto a tiros, disse uma autoridade local à AFP. A imprensa alemã informou que os animais conseguiram fugir após a enchente que ocorreu após uma forte tempestade atingir a cidade durante a noite.

De propriedade da família Wallpott, o zoológico de 300 mil metros quadrados abriga cerca de 400 animais de 60 espécies, incluindo tigres siberianos e leões. O comerciante Hans Wallpott adquiriu o espaço em 1965, na época, o local era usado para a criação de peixes. Ao longo dos anos, o zoológico foi se expandido.

A fuga dessa sexta-feira ocorre dois anos depois de dois leões terem saído de suas gaiolas em um zoológico em Leipzig, no leste da Alemanha. Um foi morto a tiros e o outro recapturado, de acordo com o site alemão Welt.