Djokovic faz primeiro treino em Tóquio e diz que chave do tênis não será fácil

Atual número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic já está em Tóquio para a disputa dos Jogos Olímpicos. Crédito: Reprodução/Instagram @djokernole

Atual número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic já está em Tóquio para a disputa dos Jogos Olímpicos. O tenista inclusive fez, nesta quarta-feira, o seu primeiro treino nas quadras do Ariake Tennis Park, que receberá a competição a partir deste sábado.

Aos 34 anos, Djokovic venceu os três primeiros Grand Slam da temporada, erguendo as taças do Aberto da Austrália, de Roland Garros e de Wimbledon, e agora sonha em repetir o feito da alemã Steffi Graf, que em 1988 venceu os quatro principais torneios do circuito profissional - o quarto é o US Open, em Nova York - e ainda faturou o ouro olímpico nos Jogos de Seul, na Coreia do Sul.

"Estou cheio de confiança e motivado para representar a Sérvia da melhor maneira possível. Anseio por uma medalha em Tóquio, espero ouro. Depois irei para Nova York com o objetivo de completar tudo (no US Open)", afirmou Djokovic, que tenta ser o terceiro homem da história a vencer os principais títulos do circuito profissional.

Antes deles, apenas o espanhol Rafael Nadal e o americano Andre Agassi venceram os quatro Grand Slam e o ouro nos Jogos Olímpicos. Porém, estes dois não conseguiram o feito em um mesmo ano, algo que Djokovic sonha em fazer agora em 2021 e que conseguirá se vencer os Jogos de Tóquio-2020 e depois o US Open

Apesar da empolgação pela tentativa de fazer história, ele destaca que o caminho para isso não será fácil. "Embora haja ausências de jogadores de ponta, ainda há muitos deles lá. Gostaria de destacar (o grego Stefanos) Tsitsipas, (o russo Daniil) Medvedev e (o alemão Alexander) Zverev como os três adversários mais difíceis. É um torneio longo e tudo pode acontecer", comentou o sérvio.

Por ter participado dos Jogos Olímpicos três vezes - Londres-2012 e Rio-2016 -, Djokovic tem consciência da sensação de fazer parte da seleção sérvia, tanto nos Jogos quanto na própria Vila Olímpica. "Os Jogos Olímpicos são o maior festival de esportes. Aquela sensação que você experimenta lá não se repete em nenhum outro lugar", comentou.