Olimpíadas: equipe de A Gazeta faz live antes do embarque a Tóquio

A equipe de A Gazeta que vai cobrir as Olimpíadas está quase chegando a Tóquio. Antes disso, porém, nossos correspondentes olímpicos Filipe Souza, editor e colunista e esportes, e Vitor Jubini, repórter fotográfico, realizam uma live nesta terça-feira (20), antes de embarcarem para o Japão.
A conversa é transmitida por meio do Instagram de A Gazeta a partir das 14h30. Filipe e Jubini vão falar sobre os protocolos de saúde para controle da Covid-19, as expectativas para cobrir o maior evento esportivo do mundo e muitas outras curiosidades e histórias sobre essa cobertura história. Ah, e nossos internautas poderão também mandar perguntas para nossos repórteres responderem ao vivo!
"Os japoneses são muito rigorosos. São diversos testes de Covid antes do embarque, declarações de cooperação com as autoridades japonesas, restrições de locomoção e uso de transporte público", disse Jubini.