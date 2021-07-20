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Expectativa

Olimpíadas: equipe de A Gazeta faz live antes do embarque a Tóquio

O editor e colunista de esportes Filipe Souza e o repórter fotográfico Vitor Jubini falam sobre as expectativas da cobertura do evento, protocolos da Covid-19 e muito mais

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 15:00

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 jul 2021 às 15:00
A equipe de A Gazeta que vai cobrir as Olimpíadas está quase chegando a Tóquio. Antes disso, porém, nossos correspondentes olímpicos Filipe Souza, editor e colunista e esportes, e Vitor Jubini, repórter fotográfico, realizam uma live nesta terça-feira (20), antes de embarcarem para o Japão.
A conversa é transmitida por meio do Instagram de A Gazeta a partir das 14h30. Filipe e Jubini vão falar sobre os protocolos de saúde para controle da Covid-19, as expectativas para cobrir o maior evento esportivo do mundo e muitas outras curiosidades e histórias sobre essa cobertura história. Ah, e nossos internautas poderão também mandar perguntas para nossos repórteres responderem ao vivo!
"Os japoneses são muito rigorosos. São diversos testes de Covid antes do embarque, declarações de cooperação com as autoridades japonesas, restrições de locomoção e uso de transporte público", disse Jubini.
Vitor Jubini e Filipe Souza vão cobrir as Olimpíadas de Tóquio
Vitor Jubini e Filipe Souza falam sobre a cobertura das Olimpíadas em live no Instagram de A Gazeta Crédito: Reprodução/A Gazeta

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