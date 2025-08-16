Home
Zelenski irá a Washington após cúpula de Trump com Putin no Alasca

GABRIEL BARNABÉ

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 14:41

Russos têm se aproximado de grandes cidades ucranianas com equipamentos de sítio e ataque. Entre os armamentos está uma bomba que só não é pior que uma ogiva nuclear

SÃO PAULO - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou que viajará a Washington na próxima segunda-feira (18) para conversar com Donald Trump, depois de a cúpula do americano com o russo Vladimir Putin não ter resultado em um cessar-fogo imediato ou um plano efetivo para alcançá-lo.

No X, o presidente ucraniano afirmou que ele e Trump devem "discutir todos os detalhes sobre o fim da matança e da guerra ", e acrescentou: "Sou grato pelo convite"

Zelenski irá a Washington após cúpula de Trump com Putin no Alasca

Zelenski disse que Trump o convidou neste sábado (16), em uma ligação telefônica que durou mais de uma hora e meia. Depois de cerca de uma hora, segundo o ucraniano, autoridades da União Europeia e da Otan se juntaram à conversa. Para o americano, o momento é de buscar um acordo de paz duradouro, em vez de um cessar-fogo imediato.

No X, o presidente ucraniano afirmou que ele e Trump devem "discutir todos os detalhes sobre o fim da matança e da guerra ", e acrescentou: "Sou grato pelo convite".

Após o encontro com Putin, o americano classificou o momento de "um ótimo e muito bem-sucedido dia no Alasca" em seu perfil na Truth Social. Segundo ele, tanto a reunião com o russo quanto as ligações com Zelenski e os europeus "correram muito bem".

Trump confirmou a visita do ucraniano a Washington e declarou que, "se tudo der certo", um novo encontro de ambos com Putin é esperado. A reunião trilateral já é aceita pela Ucrânia, que "reafirma sua prontidão para trabalhar com o máximo esforço para alcançar a paz", segundo Zelenski.

Após a conversa, o ucraniano escreveu que apoia a proposta de Trump para a reunião tripla, já que "questões-chave podem ser discutidas no nível de líderes, e o formato trilateral é adequado para isso". Moscou, no entanto, não se compromete com tal encontro.

A cúpula desta sexta acabou sem a obtenção de um cessar-fogo para a guerra. No fim do dia, o presidente americano declarou que "não há um acordo até haver um acordo". "Grande progresso hoje, mas não chegamos lá ainda", afirmou.

Ao anunciar que faria as ligações a Zelenski e aliados da Otan, Trump cobriu Putin de elogios por sua "relação fantástica" ao longo de anos difíceis. "Nós concordamos em vários pontos, faltam alguns. Talvez o mais importante", disse sem mais detalhes.

Líderes da Europa também reagiram ao encontro de Putin e Trump, e ao retorno que o americano lhes concedeu. O jornal americano The New York Times reportou que as autoridades europeias foram convidadas a comparecer no encontro com Zelenski, na Casa Branca.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o bloco trabalha com Zelenski e os EUA "para alcançar uma paz justa e duradoura". Ela classifica de essenciais o que chamou de garantias de segurança sólidas que protejam os interesses de segurança da Ucrânia e da Europa.

Volodymyr Zelenskiy, presidente da Ucrânia.
Volodymyr Zelenskiy, presidente da Ucrânia. Crédito: Reprodução/REUTERS

Na mesma toada, uma declaração conjunta de líderes europeus prometeu continuar apoiando a Ucrânia e mantendo a pressão sobre a Rússia. "Nosso apoio à Ucrânia continuará. Estamos determinados a fazer mais para manter a Ucrânia forte, a fim de alcançar o fim dos conflitos e uma paz justa e duradoura", afirma o texto.

O comunicado é assinado pelo primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, o presidente da França, Emmanuel Macron, o premiê britânico, Keir Starmer, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, além dos líderes da Polônia, Donald Tusk, da Finlândia, Alexander Stubb, e do Conselho Europeu, António Costa.

Mesmo com a declaração conjunta, a italiana Giorgia Meloni, aliada de Trump, afirmou nas redes sociais que seu país "está fazendo a sua parte, juntamente com seus aliados ocidentais", no que ela afirmou ser um momento de "vislumbre de esperança para discutir a paz na Ucrânia".

Na esteira contrária a Putin, por outro lado, o primeiro-ministro da República Tcheca, Petr Fiala, declarou que os resultados da cúpula confirmam que "Putin ainda está interessado apenas nos maiores ganhos territoriais possíveis e na restauração do império soviético".

O chefe do comitê de relações exteriores do parlamento ucraniano, Oleksandr Merezhko, também afirmou à agência de notícias Reuters que a lógica de Trump de buscar um acordo, e não um cessar-fogo imediato, significa adotar a posição do presidente russo.

"Na visão de Putin, um acordo de paz significa várias coisas perigosas: a Ucrânia não se juntar à Otan, suas exigências absurdas de desnazificação e desmilitarização, a língua russa e a igreja russa", afirmou.

O líder autoritário húngaro Viktor Orbán, visto por pares europeus como próximo a Putin, celebrou a realização do encontro, pelo que afirmou ser o fim das trocas hostis e o desmantelamento de cooperação entre "as duas maiores potências nucleares" do mundo. "Hoje, o mundo é um lugar mais seguro do que era ontem", afirmou.

Em paralelo aos desdobramentos da cúpula, o ministério da Defesa russo afirmou que suas forças tomaram a vila de Kolodiazi, na região de Donetsk, na Ucrânia, além da vila de Vorone, na região vizinha de Dnipropetrovsk.

A Força Aérea ucraniana relatou o lançamento de 85 drones de ataque e mísseis balísticos contra o território da Ucrânia durante esta noite. O ministério da Defesa de Putin, do outro lado, afirmou ter interceptado e destruído 29 drones ucranianos sobre regiões russas.

