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Estados Unidos

Devemos levar crianças de volta à escola, mas não em todas áreas, diz Fauci

Segundo o Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, o processo precisa ter como prioridade 'a saúde dos alunos e professores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 16:16

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 16:16

Principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci é conselheiro de Trump
Principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci é conselheiro de Trump Crédito: Alex Wong | Getty Images
Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas (NIH) dos Estados Unidos, Anthony Fauci afirmou que o país deve tentar o máximo possível levar as crianças de volta às escolas, diante dos benefícios que isso traz. Segundo ele, porém, em zonas de muito contágio "é preciso avaliar se queremos de fato colocar crianças na escola nesses casos". O presidente Donald Trump tem insistido em reabrir as escolas no outono local, que começa em 22 de setembro.
A declaração de Fauci foi dada durante entrevista virtual veiculada nesta quinta-feira, 13, pela revista National Geographic em seu site. Segundo ele, esse processo precisa ter como prioridade "a saúde dos alunos, dos professores e das pessoas que entrarão em contato com eles".
Fauci comentou que, nas zonas de menor contágio, deve ser tentado levar as crianças de volta às escolas. Mesmo nas chamadas "zonas amarelas", onde há casos da doença, é possível levá-las de volta ao ensino presencial, argumentou, com bastante atenção a medidas como o uso de máscaras, maior separação física, aulas ao ar livre quando possível.
Ele também notou, contudo, que nas áreas do país nas quais "há muitas infecções ocorrendo" isso pode ser mais difícil. Nesse caso, "é preciso avaliar se queremos de fato colocar as crianças na escola", comentou, prevendo que muitos pais de alunos e professores provavelmente seriam contra o retorno, diante desse contexto.

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